Futbalisti Nitry postúpili v mládežníckej Lige majstrov do 2. predkola

Odveta 1. predkola Youth League 2017/18:



KF Škëndija Tetovo "19" - FC Nitra "19" 1:1 (1:1)

Góly: 25. Rasimi - 7. Chobot

/prvý zápas: 0:1, do 2. predkola postúpila Nitra/

Skopje 17. októbra (TASR) - Starší dorastenci futbalového klubu FC Nitra remizovali v utorňajšej odvete 1. predkola mládežníckej Ligy majstrov, tzv. Youth League 2017/2018 na ihrisku macedónskeho klubu KF Škëndija Tetovo 1:1. Keďže v prvom zápase na domácej pôde 27. septembra vyhrali 1:0, postúpili do 2. predkola.Zverenci trénera Martina Babinca sa v ňom stretnú s úspešnejším z dvojice FK Liepaja - Šachťor Soligorsk, v prvom súboji lotyšská Liepaja doma zdolala bieloruského konkurenta 2:1. Víťaz finálového 2. predkola postúpi do play off, kde sa pobije o miestenku do osemfinále vyraďovacej fázy, pričom za súpera v ňom už dostane dorastencov klubu účinkujúceho v mužskej Lige majstrov.