Futbalisti Podbrezovej do sezóny so snahou zažiť bezstarostnú jeseň

Na snímke tréner A-tímu Karol Praženica počas tlačovej konferencie FK Železiarne Podbrezová pred štartom nového ročníka futbalovej Fortuna ligy v Podbrezovej 18. júla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Káder FK Železiarne Podbrezová



brankári: Martin Kuciak, Patrik Lukáč, Samuel Vavrúš

obrancovia: Matúš Turňa, Jaroslav Kostelný, Lukáš Migaľa, Ľuboš Kupčík, Daniel Magda, Lazar Djordjevič, Ján Krivák

stredopoliari: Miroslav Viazanko, Adam Lipčák, Michal Breznaník, Tomáš Gerát, Kamil Kuzma, Dávid Leško, Martin Válovčan, Adrián Kopičár, Adrián Kačerík

útočníci: Matúš Mikuš, Viktor Jedinák, Endy Opoku Bernardina, Andrej Rendla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 18. júla (TASR) - Futbalový klub Železiarne Podbrezová by rád zopakoval vlaňajšok a skvelú jesennú časť vo Fortuna lige. Zaručila by mu pokojný spánok s pevnou kotvou v hornej časti tabuľky. Hráči i funkcionári po takejto bezstarostnej pohode túžia a s týmto základným cieľom vstupujú aj do novej sezóny.Prezident klubu Július Kriváň spomenul oslabenie kádra po odchode až šiestich hráčov, no zároveň si veľa sľubuje od zmeny systému FL, ktorá vraj bude spravodlivejšia, zaujímavejšia a objektívnejšia.povedal Kriváň.Mužstvo neodohralo veľa prípravných zápasov:Po ohlásenej fúzii s MŠK Dukla Banská Bystrica by teoreticky v ďalšej sezóne 2018/19 mohli hrať "železiari" na banskobystrických Štiavničkách.vysvetlil Kriváň.Tréner Karol Praženica musel v prvom rade všetky nové tváre v tíme odskúšať.uviedol Praženica.Mužstvo bojovalo v minulom ročníku do poslednej chvíle o vstup do pohárovej Európy, skončilo piate.myslí si Praženica.Tréner zhodnotil štandardnú päťtýždňovú prípravu.zaželal si hlavný kouč.Praženica sa snaží systém hry zmeniť na svoj obraz:Kapitán Jaroslav Kostelný tiež spomenul najmä stred, v ktorom došlo po pohybe v kádri k najväčšiemu oslabeniu:Tomáš Gerát (MFK Ružomberok, prestup), Dávid Leško (1. FC Tatran Prešov, prestup), Martin Válovčan (FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, prestup), Adrián Kopičár (FK Senica, prestup), Adrián Kačerík (z juniorky), Samuel Vavrúš, Viktor Jedinák (obaja z dorastu)Matej Kochan (MFK Ružomberok, prestup), Pablo Podio (FC Fastav Zlín, prestup), Patrik Vajda (FC ETO Györ, prestup), Róbert Polievka (ukončenie hosťovania z FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dejan Peševski, Luka Pejovič (obaja si hľadajú klub)