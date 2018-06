Futbalisti Podbrezovej pôjdu v rámci tréningu s nošami až na Chopok

Na snímke tréner A-tímu Marek Fabuľa. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 11. júna (TASR) - So štandardným vstupom do prípravy, dvojfázovým tréningom, strávili pondelok futbalisti FK Železiarne Podbrezová, v predchádzajúcej sezóne 9. mužstvo tabuľky Fortuna ligy. Ráno sa zamerali na silu, aby si ju vo svaloch po dovolenkách utriasli, popoludní si už klasicky zabehali na ihrisku.V dvojfázovej podobe budú doma pokračovať, vo štvrtok však príde zaujímavá zmena.upresnil tréner Marek Fabuľa."Železiari" sa premiérovo rozohrajú v Poľsku na hernom sústredení.pochvaľuje si výber Fabuľa.Mottom letnej prípravy sa stala pestrosť. "dodal Fabuľa.V realizačnom tíme uplatňuje podľa Fabuľu klub projekt, ktorým spojil "áčko" a "béčko" dohromady.Káder sa postupne rieši a mladý Marek Bartoš zo Žiaru nebude určite poslednou posilou. Strát je však viacero, Djordjevič sa rozhodol pre nový angažmán, v klube nepokračuje Aldo Baez i Jaroslav Kostelný.dúfa Fabuľa.Športový manažér Michal Budovec upresnil pohyb v mužstve.Podbrezová predĺžila zmluvu s Martinom Kuciakom, Miroslavom Viazankom, Matúšom Mikušom a pred podpisom by mal byť aj Michal Breznaník.dodal Budovec.Lazarovi Djordjevičovi sa končí zmluva 30. júna.Brankár Martin Kuciak označil svoju letnú dovolenku za akurátnu, aby si nabil baterky pred prípravou.Podľa Kuciaka je vždy dobré, ak príprava je dlhšia a pestrejšia, so zmenami prostredia.