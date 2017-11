Futbalisti Podbrezovej utrpeli s Trenčínom debakel

Ilustračný záber. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Železiarne Podbrezová - AS Trenčín 1:8 (0:5)



Góly: 80. Bernardina - 6. Janga, 22. Kostelný vlastný, 33. Ubbink, 43. El Mahdioui, 44. Janga, 48. Ubbink, 62. Azango, 68. Šulek. Rozhodca Kráľovič, ŽK: Leško - Lawrence, 812 divákov.







Zostavy a striedania



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Válek, Kostelný (31. Lepieš), Kuc, Djordjevič – Kopičár (46. Sedláček) - Viazanko, Baéz (54. Gerát), Leško – Bernadina, Jedinák







AS Trenčín: Šemrinec – Šulek, Čögley, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – van Haaren (77. Paur), Ubbink, Gong (70. Kvocera), Azango (86. Abdul) – Janga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 3. novembra (TASR) -Domáci sa v sezóne trápia a každý jeden bod je pre nich v pravdepodobnom úsilí o záchranu mimoriadne dôležitý. Po troch prehrách sa pokúsili opäť proti Trenčínu bodovať, no ich súper, ktorého taktiež poznačila výmena trénera, bol na tom s momentálnou formou o dosť lepšie, najmä v počte bodov a strelených gólov. Polčasový stav však nabúral všetky prognózy. Päť gólov v sieti 'železiarov' málokto očakával, no svojou hrou si takýto prídel aj zaslúžili. Hostia ich od úvodného hvizdu úplne prevalcovali. Už v 6. min Janga z piatich metrov zužitkoval center Ubbinka a pohroma pokračovala ďalej. V 9. min mal Janga podobnú možnosť, v 16. min mieril nepresne van Haaren a v 22. min nešťastne zmenil smer strely Jangu do siete Kostelný. Z ihriska pre zranenie musel odísť Kostelný, v obrane chýbal aj potrestaný Krivák, súhra domácich viazla, prekvitala dezorganizácia. V 33. min sa cez Kuca krásne uvoľnil Ubbink a ľavačkou nekompromisne prekonal Kuciaka pod žrď tretíkrát. Ďalší pridal v 43. min El Mahdioui po priamom kope Ubbinka a polčasové waterloo pre domácich dokonal v 44. min Janga bežiaci na Kuciaka úplne sám. Brankár Šemrinec v bránke hostí bol takmer bez práce, v 12. min kryl málo umiestenú strelu po priamom kope Leška a v 14. min Jedinák po zriedkavej vydarenej rýchlej akcii poslal z diaľky dobrý pokus tesne vedľa ľavej žrde. Po zmene strán v 48. min navýšil skóre na poltucet opäť po chybe obrany krásnym spôsobom Ubbink a keď v 62. min Azango po centri Skovajsu pohodlne strelil siedmy gól, diváci už húfnejšie odchádzali zo Zelpo arény. V 66. min sa Šulekova tečovaná strela z uhla odrazila od žrde a domáci čoraz viac upadali do letargie, tak ako v 68. min pri ôsmom góle Šuleka po priamom kope van Haarena. Pre domácich bol už len slabou útechou gól Bernardina po strele spoza šestnástky v 80. min, a to ešte Jedinák v 82. min nepremenil po nepresnej prihrávke Ubbinka obrovskú šancu so skvelým zákrokom Šemrinca.