Futbalisti Podbrezovej zdolali Nitru, rozhodli v závere zápasu

Železiarne Podbrezová - FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 87. Njire, rozhodovali Glova - Benko, Jánošík, ŽK: Macho, Kóňa, 812 divákov.



zostavy a striedania:



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa – Baéz, Sedláček (90. Breznaník) – Bernadina, Tereščenko (57. Njire), Leško – Więzik (72. Liepeš)



FC Nitra: Hroššo – Kuník, Niba, Križan, Fabiš – Kóňa, Macho, A. Fábry (82. Charizopulos) – Militosjan (63. Valenta), Vestenický, Kotrík (74. M. Fábry)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 28. apríla (TASR) -Domáci chceli potvrdiť splnený záchranársky cieľ, no aj ich súper túžil naplno bodovať a pripísať si štvrté víťazstvo v nadstavbe. Na oboch stranách sa začalo opatrne a dlho sa čakalo na vážnejšiu akciu. V 23. min. Więzik vyskúšal málo umiestenou strelou do stredu bránky Hrošša a bola to jedna z mála situácii, ktorá si zaslúžila pozornosť. V 31. min. Fábry spoza šestnástky prestrelil, onedlho na druhej strane Bernardina opäť len málo dôrazne ohrozil Hrošša. Po Leškovom priamom kope hlavičkoval nádejne Tereščenko a domáci nachádzali čoraz pevnejšiu pôdu pod nohami. Hostia v útoku nič nevymysleli, až v 40. min. po Kotríkovom centri Vestenický usmernil loptu na Kuciaka a bola to ich prvá nebezpečnejšia akcia.V druhom polčase sa očakávalo, že sa z nezáživnej hry medzi šestnástkami zrodí aj nejaká šanca, ktorá by potešila divákov. Čakali však darmo, obraz hry sa nezmenil, len v 68. min. priamy kop z uhla najlepšieho strelca hostí Kóňu sa skončil nad bránkou. O bezradnosti strelcov nasvedčoval aj pokus Kotríka, keď opäť trafil len vzduch nad bránkou. Domáci sa spoliehali na štandardné situácie, no márne, v 79. min. z ideálnej vzdialenosti poslal Leško z priameho kopu loptu len do múra. Najväčšiu šancu Nitranov spálil v 81. min. Vestenický strelou ponad a príležitosti premárnili aj domáci Bernardina a Djordjevič. O víťazstve Podbrezovej rozhodol po Viazankovej presnej krížnej nahrávke v 87. min. Njire umiestenou strelou.