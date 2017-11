Futbalisti Prešova tesne zdolali Michalovce

Ilustračný záber. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

1. FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)



Góly 50. Luberda. Rozhodoval: Očenáš, ŽK: Kačala - Kolesár, Koscelník, Grič, 210 divákov.



zostavy a striedania: 1. FC Tatran Prešov: Slančík - Petko, Jacko, Luberda, Miliutin - Streňo (55. Micherda), Keresteš, Sedlák, Černák (85. Múdry) - Katona (60. Kačala), Wiezik



MFK Zemplín Michalovce: Bieszczad - Šimčík, Carrillo, Kavka, Kolesár - Grič - Regáli (81. Antonov), Turík, Žofčák (46. Danko), Koscelník - Sulley (72. Bragin)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 3. novembra (TASR) -Prvý počas východniarskeho derby úrovňou nenadchol. Zaujímavých situácií pred bránkami veľa nebolo, no jednu z nich videla hŕstka divákov v 12. minúte. Na center Michalovčana Regáliho si nabehol Koscelník, ale v sľubnej pozícii netrafil loptu. Michalovčania mali mierne navrch, čo mohol v 34. minúte potvrdiť Regáli, ale svoj strelecký pokus nasmeroval iba do brankára Slančíka.Päť minút po zmene strán išli Prešovčania do vedenia. Center Wiezika našiel navrátilca do zostavy Martina Luberdu, ktorý pohotovo prestrelil brankára Bieszczada. Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale ich ofenzívne akcie často končili po nepresných prihrávkach. V hre hostí chýbal moment prekvapenia a Prešovčania dôslednou hrou v defenzíve bránili tesný náskok. Šanca hostí na vyrovnanie prišla v 88. minúte, ale hlavička Antonova a ani následná dorážka Bragina neskončili v bránke.