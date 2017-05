Futbalisti PSG sa stali jedenástykrát víťazom Francúzskeho pohára

Hráč PSG Angel Di Maria so spoluhráčmi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Francúzsky pohár - finále:



Angers SCO - Paríž Saint-Germain 0:1 (0:0)

Gól: 90.+2 Cissokho (vlastný).



Angers: Letellier - Cissokho, Traore, Thomas, Manceau - Santamaria (90.+3 Berigaud) - N'Doye, Mangani, Pepe (84. Tait), Ekambi - Diedhiou (63. Bamba)

PSG: Areola - Aurier, Marquinhos, Silva, Maxwell - Verratti, Motta, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler (72. Pastore)

Prehľad víťazov Francúzskeho pohára od r. 2000:



2000 - FC Nantes

2001 - RC Štrasburg

2002 - FC Lorient

2003 - FC Lorient

2004 - Paríž Saint-Germain

2005 - AJ Auxerre

2006 - Paríž Saint-Germain

2007 - FC Sochaux

2008 - Olympique Lyon

2009 - EA Guingamp

2010 - Paríž Saint-Germain

2011 - Lille OSC

2012 - Olympique Lyon

2013 - Girondins Bordeaux

2014 - EA Guingamp

2015 - Paríž Saint-Germain

2016 - Paríž Saint-Germain

2017 - Paríž Saint-Germain

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain sa rekordný jedenástykrát stali víťazmi Francúzskeho pohára (Coupe de France). V sobotňajšom finále na národnom štadióne Stade de France zvíťazili nad Angers SCO 1:0. PSG sa v počte triumfov odpútal od úhlavného rivala Olympique Marseille, ktorý ich má na konte desať.O triumfe PSG rozhodol vlastný gól senegalského obrancu Issu Cissokha v 90.+2 minúte.Parížania už skôr vyhrali aj druhú domácu pohárovú súťaž - Ligový pohár, no nepodarilo sa im naplniť majstrovské ambície v Ligue 1, kde bolo nad ich sily AS Monaco. Dieru do sveta neurobili zverenci trénera Unaia Emeryho ani na medzinárodnom poli, keď stroskotali už v osemfinále Ligy majstrov na FC Barcelona.