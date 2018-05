Futbalisti SD Huesca sa premiérovo prebojovali do španielskej La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Huesca 22. mája (TASR) - Futbalisti SD Huesca sa premiérovo v klubovej histórii prebojovali do španielskej najvyššej súťaže. Účasť v La Lige si definitívne vybojovali pondelňajším triumfom 2:0 na ihrisku Luga, po ktorom si upevnili vedúcu priečku v druhej lige. Dve kolá pred koncom je isté, že už nemôžu skončiť horšie ako na druhom mieste.Huesca je mesto i provincia v autonómnom Aragónsku na severovýchode Španielska. Klub založili v roku 1910 priaznivci FC Barcelona a doteraz má rovnaké farby dresov ako súčasný španielsky majster. Terajší kouč Rubi pôsobil v minulosti na Camp Nou ako asistent Tita Vilanovu. Už vlani bola Huesca blízko k postupu medzi elitu, no neuspela v play off v súboji s Getafe.