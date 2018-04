Na snímke vľavo hráč Slovana Vasiľ Božikov, hráč Trnavy Marvin Egho, ktorý strieľa gól a hráči Slovana Kenan Bajrič, Jose Nono v odvetnom zápase semifinále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v stredu 18. apríla 2018 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 43. Egho - 11. Šporar. Rozhodovali: P. Hrčka - E. Weiss, D. Hrčka, ŽK: Sloboda - Sekulič, Bajrič, 6180 divákov.



Rozstrel: Jirka - 1:0, Moha - nedal, Pehlivan - nedal, Hološko - 1:1, Yilmaz - nedal, Božikov - 1:2, Čanturišvili - 2:2, Holman - 2:3, Godál - 3:3, Savičevič - 3:4.



zostavy a striedania:



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čivič - Pehlivan, Sloboda (75. Yilmaz), Čanturišvili - Jirka, Pekár (55. Ofosu), Egho (87. Tóth)



Slovan: Šulla - Sekulič (80. Saláta), Bajrič, Božikov, Rundič - Nono - Čavrič (46. Hološko), Rabiu (72. Savičevič), Holman, Moha - Šporar



/prvý zápas 1:1, ŠK Slovan Bratislava postúpil do finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 18. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018. V stredajšom odvetnom stretnutí semifinále remizovali na pôde Spartaka Trnava 1:1, pričom o rovnaký výsledok sa obaja tradiční rivali postarali aj pred dvoma týždňami na Pasienkoch.Postupujúceho tak určil rozstrel z 11 metrov, v ktorom uspeli zverenci trénera Martina Ševelu 4:3. V odvete viedol Slovan po góle Andraža Šporara z 11. minúty, v 43. minúte vyrovnal Marvin Egho. Postup obhajcu trofeje zariadil v piatej sérii penaltovej lotérie Vukan Savičevič.Finále sa uskutoční v utorok 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, súperom Slovana bude postupujúci z druhého semifinále medzi MŠK Žilina a MFK Ružomberok.Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2017/2018, 2. zápas semifinále:Slovan sa už v 11. minúte ujal vedenia a naklonil postupové misky váh na svoju stranu. Chudý po rohu vyrazil loptu len pred nedostatočne bráneného Šporara, ktorý ju zblízka poslal do siete - 0:1. V derby dvoch najslávnejších slovenských klubov sa od úvodných minút iskrilo. Čanturišvilimu tvrdý zákrok prešiel bez ujmy, za podobný udelil rozhodca P. Hrčka hosťujúcemu kapitánovi Sekuličovi žltú kartu, neskôr ju pomerne prísne videl aj domáci stredopoliar Sloboda. Slovan mal loptu viac na kopačkách, ale šance na jednej i druhej strane chýbali, bojovnosť prevládala nad kvalitou. Až v 38. minúte Čanturišvili po prihrávke Kadleca natiahol Šullu technickou strelou z hranice šestnástky, ktorú brankár Slovana vyrazil na roh. Spartak v závere prvého dejstva pritlačil súpera a dočkal sa vyrovnania v 43. minúte, keď Egho ľavačkou spoza šestnástky obstrelil Šullu - 1:1.Slovan nastúpil do druhého polčasu s Hološkom, ktorý nahradil Čavriča. V 49. minúte vyskúšal šťastie zo strednej vzdialenosti Nono, ale Chudý jeho pokus mieriaci vedľa ľavej žrde kontroloval. Ani v 55. minúte nemusel trnavský brankár zasahovať, Holmanova strela z hranice pokutového územia bola veľmi nepresná. V 58. minúte sa však Chudý vyznamenal, keď najskôr vyrazil štipľavú strelu Mohu a následne tesne pred bránkovou čiarou vyboxoval hlavičku Hološka, ktorá volala po góle. Slovan mal navrch, v ďalšej príležitosi bol aktívny Hološko, ale Chudý opäť podržal svoj tím. Ten skúšal šťastie z brejkov, ale obrana "belasých" bola nepriepustná. V závere stretnutia už ani jedno mužstvo neriskovalo, spoľahlo sa na jedenástkový rozstrel. V ňom rozhodol Savičevič o postupe Slovana.