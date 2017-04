Futbalisti SR 18 podľahli na Slovakia Cupe USA, zahrajú si o 3. miesto

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milan Malatinský, archívna snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

B-skupina:



USA 18 - SLOVENSKO 18 1:1 (0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m

Bielorusko - Maďarsko 0:3 (0:1)



Tabuľka:



1. USA 3 1 2 0 4:3 5

2. SLOVENSKO 3 1 2 0 4:3 5

3. Maďarsko 3 1 1 1 4:2 4

4. Bielorusko 3 0 1 2 3:7 1



A-skupina:



Česko - Rusko 1:4 (0:2)

Turecko - Írsko 1:2 (1:0)



Tabuľka:



1. Rusko 3 2 1 0 9:1 7

2. Írsko 3 1 1 1 3:4 4

3. Turecko 3 1 0 2 2:7 3

4. Česko 3 1 0 2 4:6 3



Ďalší program:



piatok 28. apríla



o 7. miesto: Česko - Bielorusko (Modranka, 11.00)

o 5. miesto: Turecko - Maďarsko (Červeník, 11.00)

o 3. miesto: Írsko - SLOVENSKO (Jaslovské Bohunice, 11.00)

finále: Rusko - USA (Jaslovské Bohunice, 15.00)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jaslovské Bohunice 27. apríla (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov sa na mládežníckom turnaji Slovakia Cup neprebojovali do finále. Vo štvrtkovom záverečnom súboji základnej B-skupiny remizovali s USA 1:1 a v následnom jedenástkovom rozstrele uspeli hráči zámorského tímu v pomere 4:2.Zverenci trénera Milana Malatinského obsadili v tabuľke B-skupiny konečné druhé miesto so ziskom piatich bodov, keď predtým remizovali 2:2 s Bieloruskom a zdolali Maďarsko 1:0.Súboj s USA musel určiť víťaza, Slováci aj ich súper mali totiž po dvoch zápasoch na konte rovnaký počet 4 body a zhodné skóre. V "penaltách" si finálovú miestenku zaistili Američania, ktorí v piatok nastúpia proti víťazovi A-skupiny Rusku (15.00 v Jaslovských Bohuniciach).Slovákov v ten istý deň čaká súboj o tretie miesto proti Írsku, hrá sa o 11.00 h v Jaslovských Bohuniciach.