Futbalisti SR 21 v plnej príprave na Island, Hapal: Zostavu mám na 90%

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 3. októbra (TASR) - Dva dni pred kvalifikačným zápasom proti Islandu má tréner slovenskej futbalovej "dvadsaťjednotky" Pavel Hapal na 90 percent jasnú predstavu o zostave. Tím je od utorka v Poprade už v kompletnom zložení a za sebou má aj oficiálne fotenie. Trénerovi robí vrásky iba zdravotný stav Rolanda Černáka, ktorého štart bol dva dni pred zápasom otázny.uviedol tréner Hapal, ktorý si pochvaľoval pripravenosť ihriska, ale aj samotné prostredie. V Národnom tréningovom centre v Poprade našiel tím ideálne podmienky, okrem kvalitného štadióna a ihriska má komfort aj v hoteli, ktorý poskytuje aj výborné podmienky na regeneráciu.poznamenal kormidelník SR.Mladí reprezentanti mali zraz v nedeľu, no až od utorňajšieho tréningu sú v kompletnom počte. Hráči, ktorí mali ešte klubové povinnosti, sa k tímu postupne pridávali. Ako poslední doplnili Hapalovu družinu Filip Lesniak a Denis Vavro, ktorí pricestovali z dánskych klubov Aalborg BK a FC Kodaň. Dva dni pred zápasom s Islandom vládla pozitívna nálada, ktorú demonštruje aj tímová súdržnosť vo voľnom čase.prezradil Hapal, ktorého doplnil stredopoliar Jakub Hromada.Z pôvodnej nominácie vypadla trojica László Bénes, René Kotrík a Dalibor Takáč, ktorú nahradili Jakub Grič, Jozef Urblík a Samuel Mráz. V ideálnom zdravotnom stave nie je ofenzívny stredopoliar Roland Černák, ktorého trápi zranenie slabín.priznal tréner Hapal.Jedným z nováčikov v tíme je stredopoliar Jihlavy Jozef Urblík, ktorý tímovému pokladníkovi Róbertovi Polievkovi ochotne zaplatil tzv. "prískočné."uviedol Jozef Urblík.SR 21 je lídrom 2. kvalifikačnej skupiny, keď vyhrala v Estónsku (2:1) aj doma so Severným Írskom (1:0). Po súboji s Islandom sa opäť v NTC Poprad 10. októbra stretne so Španielskom.