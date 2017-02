Futbalisti SR do 19 rokov prehrali s portugalskými rovesníkmi

Futbal Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

medzinárodný turnaj v La Mange:



Slovensko 19 - Portugalsko 19 0:3 (0:0)

Góly: 62. Marques, 68. Leao, 82. Pereira Queiros



zostávajúci program SR 19:

nedeľa 12. februára o 16.00 h: Slovensko 19 - Nórsko 19

utorok 14. februára o 13.00 h: Slovensko 19 - Írsko 19

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Manga 10. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala v piatok na medzinárodnom turnaji v La Mange s portugalskými rovesníkmi 0:3. Po bezgólovom prvom polčase inkasovala trikrát od 62. do 82. minúty.Zverenci Milana Malatinského sa v španielskom stredisku stretnú ešte s vrstovníkmi z Nórska (nedeľa 12. februára o 16.00 h) a Írska (utorok 14. februára o 13.00 h). Všetci traja súperi sú účastníci druhej fázy kvalifikácie ME 2017 tejto vekovej kategórie v Gruzínsku. V nej sa o postup na finálový turnaj pobijú aj mladí Slováci, na ktorých čaká júlový kvalifikačný miniturnaj s domácim Nemeckom, Srbskom a Cyprom.