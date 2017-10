Futbalisti SR do 23 rokov vo finále Challenge Trophy proti Anglicku

Na snímke tréner Pavel Hapal. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Tabuľka Challenge Trophy:



1. Slovensko 3 2 1 0 9:4 7

2. Anglicko 3 2 0 1 7:5 6

3. Ukrajina 3 0 2 1 4:6 2

4. Estónsko 3 0 1 2 4:9 1



Finále Challenge Trophy



streda 8. novembra (Žiar nad Hronom, 17.00 h)

Slovensko "23" - Anglicko "C"

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Po víťazstve v kvalifikačnej skupine vyzve slovenská futbalová reprezentácia do 23 rokov druhého najlepšieho v tabuľke dlhodobého turnaja Challenge Trophy Anglicko "C". Finálový súboj sa uskutoční v stredu 8. novembra o 17.00 h na novom štadióne v Žiari nad Hronom.Súťaž Challlenge Trophy odštartovala ešte v marci 2016. Slovenskí reprezentanti odohrali prvý zápas doma v Senici s Estónskom, ktorý vyhrali vysoko 4:0. V zostávajúcich dvoch dueloch ani v jednom stretnutí neprehrali. Po remíze v Poprade s Ukrajinou 1:1 a cennom víťazstve na anglickej pôde 4:3 sa stali víťazmi skupiny. Vďaka tomu majú teraz výhodu domáceho ihriska. Finálový duel proti druhému výberu z Anglicka odohrajú na novom štadióne v Žiari nad Hronom, ktorý v lete slávnostne otvorili.uviedol pre futbalsfz.sk tréner SR "21" Pavel Hapal.Vo finále Challenge Trophy povedie práve on spolu s asistentom Otom Brunegrafom slovenský tím 23 rokov. Mužstvo budú tvoriť viacerí hráči z bývalej 21-ky, ktorá sa nedávno predstavila na ME v Poľsku.vysvetlil Hapal.Slovenskí mladíci obhajujú prvenstvo z minulého ročníka Challenge Trophy. V ňom vo finále v Myjave zdolali po veľkej dráme v jedenástkovomm rozstrele Turecko 3:2. Aj vtedy slovenský výber viedla dvojica Hapal - Brunegraf.