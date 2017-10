Futbalisti SR možno v novembri odohrajú doma zápas proti USA

Na ilustračnej snímke futbalisti Slovenska. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia by mala v novembrovom asociačnom termíne absolvovať dva prípravné zápasy, známy je už užší okruh možných súperov. Podľa štvrtkového vydania denníka Šport by zverenci trénera Jána Kozáka mohli 10. novembra nastúpiť v Albánsku alebo na Ukrajine, resp. 14. novembra by doma hostili USA alebo Nórsko.citoval denník Šport Štefana Tarkoviča, asistenta hlavného trénera SR.dodal Tarkovič.