Futbalisti SR nastúpia 5. septembra v Trnave proti Dánom, potvrdil SFZ

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá 5. septembra v Trnave prípravný zápas so 4-násobným účastníkom záverečných turnajov MS a majstrom Európy z roku 1992 Dánskom. Potvrdil to v Slovenský futbalový zväz (SFZ) na oficiálnom webe.Pre tím trénera Jána Kozáka to bude generálka na jesenné zápasy Ligy národov proti Ukrajine a ČR.informoval zväz.Trnavu tak čaká repríza vzájomného zápasu Slovákov s Dánskom spred siedmich rokov. V marci 2011 tím vedený trénerom Vladimírom Weissom podľahol súperovi 1:2. Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte po vlastnom góle Kornela Salátu, jediný gól slovenského mužstva zaznamenal v 32. minúte Filip Hološko, víťazný gól Dánov vsietil v 72. min Michael Krohn-Dehli.Slováci oplatili súperovi prehru v druhom a doteraz poslednom vzájomnom meraní síl v auguste 2012 v Odense. Tím trénerskej dvojice Griga – Hipp zdolal súpera 3:1, do streleckej listiny sa zapísali Martin Jakubko, Marek Hamšík a Ľubomír Guldan.V kádri nórskeho lodivoda na trénerskej lavičke Dánov Age Hareideho figuruje niekoľko zvučných mien z renomovaných európskych ligových súťaží. Brankárskou jednotkou je 31-ročný brankár Leicesteru City Kasper Schmeichel, najskúsenejším obrancom je bývalý spoluhráč Martina Škrtela v tureckom Fenerbahce Simon Kjaer (aktuálne hráč FC Sevilla), ofenzívne rady diriguje opora Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen. Dánsko je aktuálne na 12. mieste rebríčka FIFA, najvyššie postavenie dosiahlo v máji a v auguste 1997, keď figurovalo na 3. priečke.