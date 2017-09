Futbalisti SR predbežne v béčku Ligy národov UEFA

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Momentálne rozloženie Ligy národov UEFA:



Liga "A" (štyri skupiny po troch): Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Island, Wales



Liga "B" (štyri skupiny po troch): SLOVENSKO, Rusko, Severné Írsko, Švédsko, Holandsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Turecko, Írsko, Dánsko, Maďarsko



Liga "C" (jedna skupina s troma, tri skupiny po štyroch): Slovinsko, Albánsko, Čierna Hora, Srbsko, Škótsko, Česko, Rumunsko, Grécko, Bulharsko, Izrael, Nórsko, Cyprus, Fínsko, Estónsko, Azerbajdžan



Liga "D" (štyri skupiny po štyroch): Litva, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko, Macedónsko, Faerské ostrovy, Luxembursko, Lotyšsko, Moldavsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, Kosovo, San Maríno, Gibraltár

Nyon 7. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia figuruje predbežne v "béčku" Ligy národov, ktorú pripravuje od septembra 2018 Európska futbalová únia (UEFA).V novej súťaži bude hrať celkovo 55 krajín rozdelených do štyroch líg na základe koeficientu UEFA. O konečnom rozdelení sa rozhodne 11. októbra 2017, keď sú na programe záverečné zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018.V "áčku" bude dvanásť najvyššie postavených tímov, rovnaký počet bude aj v "béčku", obe ligy budú mať zhodne štyri skupiny po troch. "Céčko" bude mať 15 tímov (jedna skupina s troma, tri skupiny po štyroch), v "déčku" sa predstaví 16 tímov (štyri skupiny po štyroch). Dvojzápasy základnej časti sa odohrajú v septembri, októbri a novembri 2018, štyri tímy spadnú o úroveň nižšie a, naopak, kvarteto postúpi o úroveň vyššie. Turnaj Final Four víťazov skupín z "áčka" sa uskutoční v júni 2019.Liga národov ovplyvní kvalifikáciu ME, jej konečné poradie určí podobu košov pri žrebe a nová súťaž zároveň poskytne mužstvám ďalšiu šancu prebojovať sa na EURO 2020. Zvyšná štvorica účastníkov pribudne v marci 2020 cez play off, na šampionát sa vďaka tomu určite dostane aj jeden zástupca z "déčka". Informovala oficiálna stránka UEFA.