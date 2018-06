Futbalisti Tuniska si proti hrdému Albiónu veria

Futbalisti Anglicka, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

G-skupina, 1. kolo:

TUNISKO - ANGLICKO, pondelok 18. júna, 20.00 SELČ, Volgograd (štadión Volgograd arena)

hlavný rozhodca: Wilmar Roldan (Kolumbia)



predpokladané zostavy:



Tunisko: Hassen - Bronn, Ben Youssef, Meriah, Haddadi - Sassi, Shkiri, Ben Amor, Badri - Sliti, Khazri

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Volgograd 18. júna (TASR) - Futbalisti Tuniska túžia po prvom víťazstve na MS po 40 rokoch, ale proti Anglicku to bude v pondelok vo Volgograde mimoriadne náročná misia. Hoci sa hráčom z kolísky futbalu na svetovom šampionáte v Rusku nedávajú veľké šance na titul, vo svojom prvom dueli v G-skupine sú favoritom.Tréner Tuniska Nabil Maaloul sa spolieha na technicky silných ofenzívnych hráčov, kde hrajú prím kapitán Wahbi Khazri, či Annis Ben-Hatira a Aymen Abdennour. Pred MS zohrali Tunisania dva zápasy so silnými protivníkmi Portugalsku (2:2) a Španielsku (0:1).povedal tréner Maaloul.Tréner Albionu Gareth Southgate omladil pred MS svoj káder. Jeho hviezdou je bezpochyby útočník Harry Kane, ktorý by chcel napraviť strelecké suchoty z turnaja EURO 2016, na ktorom neskóroval. Z kádra spred štyroch rokov z MS v Brazílii sú v ňom len Gary Cahill, Phil Jones, Jordan Henderson, Raheem Sterling a Danny Welbeck.Anglicko sa s Tuniskom stretlo v prvom zápase skupiny aj na MS vo Francúzsku pred 20 rokmi. Ostrovania vtedy triumfovali 2:0 po góloch Alana Shearera a Paula Scholesa.Duel má výkop o 20.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Wilmar Rodan z Kolumbie. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.