Futbalisti Žiliny chcú v sezóne dosiahnuť maximum

Brankári: Miloš Volešák, Aleš Mandous, Martin Leško

Obrancovia: Filip Kaša, Róbert Mazáň, Denis Vavro, Martin Králik, Dávid Hancko, Kristián Vallo, Juraj Chvátal, Jakub Holúbek

Stredopoliari: Michal Škvarka, Miroslav Káčer, Eugeniu Cociuc, Viktor Pečovský, Ivan Diaz, Michal Klec, Róbert Polievka

Útočníci: Lukáš Jánošík, Nikolas Špalek, Yusuf Otubanjo, Roland Gerebenits, Eligijus Jankauskas, Ramil Šejdajev, Samuel Mráz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. júla (TASR) – Obhajca slovenského futbalového titulu MŠK Žilina sa v novej sezóne pozerá jednoznačne na najvyššiu pozíciu v tabuľke aj pre nadchádzajúci ročník. Vstúpi doň zápasom na pôde nováčika z Nitry.Žilinčania majú za sebou prípravu na nový ročník spestrenú účinkovaním v 2. predkole Ligy majstrov. V nej sa im nepodarilo prejsť cez dánskeho šampióna FC Kodaň a ostala im tak pre túto sezónu iba dvojica súťaží – Fortuna liga a Slovenský pohár. V oboch majú iba najvyššie ciele.prezradil na úvod tlačovej konferencie športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník a pokračoval už smerom k novému ročníku najvyššej súťaže:povedal o ambíciách šošonov Belaník.V kádri žlto-zelených nastalo niekoľko výrazných zmien. Z tímu odišiel do juhokórejského Seongnamu najlepší strelec mužstva aj súťaže Filip Hlohovský, opora zadných radov a reprezentant Kamerunu Ernest Mabouka si "vytrucoval" prestup do izraelského Maccabi Haifa. Dvojica Bosniakov, útočník Nermin Haskič a ľavý obranca Bojan Letič, už tiež nie je v tíme. Prvý po hosťovaní v Poľsku prestúpil do Ružomberka, druhý nepredĺžil zmluvu a hľadá si angažmán. Na hosťovanie do niektorého zo slovenských tímov by mal odísť kolumbijský pravý obranca Joan Herrera a zrejme aj gólman Dominik Holec, ktorého Žilinčania stiahli po zranení brankára Miloša Volešáka z hosťovania v Zlatých Moravciach. Volešák sa už po nedávnej artroskopii pripravuje na návrat medzi tri žrde, horšia je situácia s Viktorom Pečovským.povedal Belaník.Do mužstva pribudli zatiaľ iba dve nové tváre. Na hosťovanie pod Dubeň prišiel zo Sparty Praha mladý slovenský reprezentant Juraj Chvátal, z Dunajskej Stredy sa medzi Žilinčanov zaradil ďalší reprezentant Róbert Polievka. Šošoni majú záujem o posilnenie sa v ofenzíve, rozpredaj kádra sa nekoná.opísal situáciu v kádri Belaník.Na nový formát ligovej súťaže sa Žilinčania tešia.skonštatoval pred štartom sezóny tréner Adrián Guľa.Michal Škvarka, ktorý predĺžil zmluvu s tímom spod Dubňa do konca roku 2019, si myslí, že káder je na novú sezónu pripravený dobre.zakončil kapitán MŠK Žilina.Filip Hlohovský (FC Seongnam, Juž. Kórea, 2. liga), Nermin Haskič (MFK Ružomberok), Ernest Mabouka (Maccabi Haifa), Joan Herrera (hosťovanie), Bojan Letič (koniec zmluvy)Róbert Polievka (DAC Dunajská Streda), Juraj Chvátal (Sparta Praha, hosťovanie)