Futbalistka Škorvánková prestúpila do Bayernu Mníchov

Mníchov 3. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentantka Dominika Škorvánková sa stala novou posilou nemeckého veľkoklubu Bayern Mníchov. Päťnásobná najlepšia futbalistka SR podpísala s Bavormi zmluvu do júna 2019. Informoval o tom oficiálny klubový web.citoval web fcbayern.com 25-ročnú ofenzívnu hráčku, ktorá uplynulé dve sezóny hrala nemeckú Bundesligu za SC Sand. V tíme Bayernu sa stretne aj so svojou bývalou klubovou spoluhráčkou zo Sandu Jovanou Damnjanovičovou, ktorá prestúpila do Mníchova v marci.uviedla manažérka Bayernu Karin Dannerová.Škorvánková začala s futbalom v Dunajskej Lužnej. Potom sedem rokov obliekala dres Slovana Bratislava, s ktorým získala štyri majstrovské tituly. V roku 2012 prestúpila do rakúskeho družstva SV Neulengbach, s ktorým dvakrát vyhrala rakúsku ÖFB-Frauenligu (2012/13, 2013/14). Pred dvoma rokmi sa stala posilou SC Sand, kde bolo jej najväčším tímovým úspechom druhé miesto v Nemeckom pohári 2015/16. Za reprezentáciu Slovenska zatiaľ odohrala 54 zápasov s bilanciou 11 gólov.