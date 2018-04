Futbalistky SR 19 remizovali s Izraelom, na ME postúpili Nemky

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Kvalifikácia ME 2018 futbalistiek do 19 rokov - 2. skupina Elite Round:



Senec



Izrael - Slovensko 0:0



Dunajská Lužná



Nemecko - Anglicko 3:2 (1:1)

Góly: 3. Stolzeová, 59. Krumbiegelová, 84. Oberdorfová - 13. Cainová, 87. Hempová



Konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Nemecko 3 3 0 0 14:2 9 - postup na ME

2. Anglicko 3 2 0 1 12:4 6

3. Izrael 3 0 1 2 1:7 1

4. Slovensko 3 0 1 2 0:14 1

Senec 9. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov remizovali v pondelňajšom stretnutí 2. skupiny Elite Round kvalifikácie majstrovstiev Európy 2018 s izraelskými rovesníčkami 0:0. Predtým v Senci nestačili na Nemky (0:8) ani Angličanky (0:6) a v tabuľke obsadili poslednú štvrtú priečku.Nemky si v priamom súboji o postup v Dunajskej Lužnej poradili s Angličankami 3:2. Na záverečnom turnaji, ktorý sa od 18. do 30. júla uskutoční vo Švajčiarsku, sa predstavia iba víťazi siedmich skupín Elite Round a hostiteľská krajina.