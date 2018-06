Futbalistom SR chýbal na baráž o MS 2018 bod, nestačilo ani päť výhier

Na snímke zľava Lukáš Štetina, Adam Nemec a Milan Škriniar. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Sumár vystúpení reprezentácie SR v F-skupine kvalifikácie MS 2018:



4. septembra 2016 (Trnava):



SLOVENSKO - Anglicko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5 Lallana. ŽK: Škrtel - Lallana, ČK: 57. Škrtel po druhej ŽK. Rozhodoval: Mažič (Srb.), 18.111 divákov



SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Pečovský (56. Gyömbér), Greguš - Mak (71. Kubík), Hamšík, Švento (78. Kiss) - Ďuriš

Anglicko: Hart - Walker, Cahill, Stones, Rose - Dier, Henderson (64. Alli) - Lallana, Rooney, Sterling (71. Walcott) - Kane (82. Sturridge)



8. októbra 2016 (Ľubľana):



Slovinsko - SLOVENSKO 1:0 (0:0)

Gól: 74. Kronaveter. ŽK: Cesar, Krhin, Struna - Saláta, Hubočan, Ďurica, Ďuriš, Kucka. Rozhodoval: Rizzoli (Tal.), 10.492 divákov



Slovinsko: Oblak - Struna, Samardžič, Cesar, Jokič - Krhin - Kurtič (72. Kronaveter), Birsa (68. Novakovič), Verbič - Iličič, Bezjak (90. Mevlja)

SR: Kozáčik - Pauschek (79. Sabo), Hubočan, Saláta, Ďurica, Švento (79. Holúbek) - Kucka, Hrošovský (79. Ďuriš), Greguš - Hamšík - Mak



11. októbra 2016 (Trnava):



SLOVENSKO - Škótsko 3:0 (1:0)

Góly: 18. a 56. Mak, 68. Nemec. ŽK: Sabo (SR). Rozhodoval: Strömbergsson (Švéd.), 11.098 divákov



SR: Kozáčik - Sabo, Škrtel, Ďurica, Holúbek - Škriniar, Kucka - Ďuriš, Hamšík (87. Kiss), Mak (81. Švento) - Nemec (69. Bakoš)

Škótsko: Marshall - Paterson, Martin, Hanley, Tierney - D. Fletcher (64. Griffiths) - Ritchie (64. Anya), McArthur, Bannan, Snodgrass - S. Fletcher (74. McGinn)



11. novembra 2016 (Trnava):



SLOVENSKO - Litva 4:0 (3:0)

Góly: 12. Nemec, 15. Kucka, 36. Škrtel, 86. Hamšík. ŽK: Freidgeimas (Litva). Rozhodoval: Sidiropoulos (Gr.), 9653 divákov



SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Kucka - Weiss (89. Bero), Hamšík, Mak (84. Švento) - Nemec (77. Ďuriš)

Litva: Šetkus - Vaitkunas, Freidgeimas, Girdvainis, Andriuškevičius - Žulpa (33. Chvedukas), Kuklys - Novikovas, Slivka, Černych - Valskis (87. Ruzgis)



26. marca 2017 (Ta'Qali):



Malta - SLOVENSKO 1:3 (1:2)

Góly: 14. Farrugia - 2. Weiss, 41. Greguš, 84. Nemec. ŽK: Farrugia, Camilleri - Škrtel, Nemec, Kucka, ČK: 78. Farrugia po druhej ŽK - 90.+ Nemec po druhej ŽK. Rozhodoval: Palabiyik (Tur.), 4280 divákov



Malta: Hogg - Attard, Muscat, Magri, Camilleri (81. Baldacchino), Zerafa - Sciberras - P. Fenech, Schembri (90.+ Montebello), Gambin (73. Kristensen) - Farrugia

SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Hrošovský - Mak (50. Hamšík), Kucka (74. Ďuriš), Greguš, Weiss (86. Rusnák) - Nemec



10. júna 2017 (Vilnius):



Litva - SLOVENSKO 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 Šernas - 32. Weiss, 58. Hamšík. ŽK: Valskis, L. Klimavičius, Šernas - Škrtel, Škriniar, Ďurica. Rozhodoval: Gräfe (Nem.), 4800 divákov



Litva: Zubas - Borovskij, Kijanskas, L. Klimavičius, Slavickas - Slivka (75. Dapkus), Kuklys - Černych, Novikovas, Šernas - Valskis (72. Matulevičius)

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan (58. Gyömbér) - Greguš, Škriniar - Mak (77. Rusnák), Hamšík, Weiss - Duda (90. Bénes)



1. septembra 2017 (Trnava):



SLOVENSKO - Slovinsko 1:0 (0:0)

Gól: 81. Nemec. ŽK: Mak - Birsa. Rozhodoval: Lahoz (Šp.), 16.896 divákov



SR: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka, Kucka (65. Greguš) - Mak, Hamšík (87. Duda), Weiss (54. Rusnák) - Nemec

Slovinsko: Oblak - Skubic, Mevlja, Cesar, Jokič (9. Viler) - Krhin (80. Rotman), Kurtič - Iličič, Birsa (60. Verbič), Vetrih - Matavž



4. septembra 2017 (Wembley):



Anglicko - SLOVENSKO 2:1 (1:1)

Góly: 37. Dier, 59. Rashford - 3. Lobotka. ŽK: Dier - Škriniar. Rozhodoval: Turpin (Fr.), 67.823 divákov



Anglicko: Hart - Walker, Cahill, Jones, Bertrand - Henderson, Dier - Oxlade-Chamberlain (83. Sterling), Alli (90.+2 Livermore), Rashford (84. Welbeck) - Kane

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Weiss (68. Rusnák), Hamšík (79. Duda), Mak - Nemec (69. Ďuriš)



5. októbra 2017 (Glasgow):



Škótsko - SLOVENSKO 1:0 (0:0)

Gól: 89. Škrtel (vlastný). ŽK: Morrison - Mak, Kucka, Hamšík, ČK: 23. Mak po druhej ŽK. Rozhodoval: Mažič (Srb.), 46.800 divákov



Škótsko: Gordon - Tierney (82. Anya), Berra, Mulgrew, Robertson - Fletcher (79. McArthur), Morrison - Forrest (61. Martin), Bannan, Phillips - Griffiths

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Greguš, Lobotka - Kucka (80. Gyömbér), Hamšík (79. Duda), Mak - Nemec (79. Weiss)



8. októbra 2017 (Trnava):



SLOVENSKO - Malta 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 62. Nemec, 69. Duda. ŽK: Duda, Hubočan - P. Fenech, Pisani, Schembri, J. Zerafa. Rozhodoval: Mazzoleni (Tal.), 17.774 divákov.



SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan (87. Mazáň) - Lobotka - Rusnák (87. Mihalík), Duda, Hamšík, Weiss - Nemec

Malta: Hogg - S. Borg, Agius, Camilleri, J. Zerafa - Pisani, R. Fenech, P. Fenech (88. C. Borg), Gambin (76. Failla) - Effiong, Schembri

Konečná tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 10 8 2 0 18:3 26*

2. SLOVENSKO 10 6 0 4 17:7 18

3. Škótsko 10 5 3 2 17:12 18

4. Slovinsko 10 4 3 3 12:7 15

5. Litva 10 1 3 6 7:20 6

6. Malta 10 0 1 9 3:25 1

* - priamy postup na MS 2018

Zo šiestich pokusov uspeli Slováci len v kvalifikácii MS 2010

Kvalifikácia MS 1998 vo Francúzsku



Slovenskú loď mal na prvý finálový turnaj majstrovstiev sveta doviesť Jozef Jankech. V 6. skupine sa zišla mimoriadne silná spoločnosť, favoritmi boli Španielsko, Česko a Juhoslávia. Po úspešnom rozbehu s "trpaslíkmi" Slováci prehrali v Španielsku 1:4 i v Juhoslávii 0:2, náladu im spravila prvá výhra nad "väčším" súperom, sladšia o to, že to bol rival z ČR (2:1). Do reality Slovákov vrátili ďalšie prehry doma so Španielskom a v Česku, Jankechovci skončili štvrtí.



Výsledky: Faerské ostrovy - Slovensko 1:2, Slovensko - Malta 6:0, Slovensko - Faerské ostrovy 3:0, Španielsko - Slovensko 4:1, Malta - Slovensko 0:2, Juhoslávia - Slovensko 2:0, Slovensko - Česko 2:1, Slovensko - Juhoslávia 1:1, Slovensko - Španielsko 1:2, Česko - Slovensko 3:0



Tabuľka 6. skupiny:



1. Španielsko 10 8 2 0 26:6 26 - postup na MS

2. Juhoslávia 10 7 2 1 29:7 23 - barážový postup na MS

____________________________________________________

3. Česko 10 5 1 4 16:6 16

4. SLOVENSKO 10 5 1 4 18:14 16

5. Faerské ostrovy 10 2 0 8 10:31 6

6. Malta 10 0 0 10 2:37 0

Kvalifikácia MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku



Po žrebe kvalifikácie MS 2002 zavládla spokojnosť, súperi zo Švédska a Turecka sa zdali byť v boji o jedno priame postupové, resp. jedno barážové miesto viac ako prijateľní, Macedónsko, Moldavsko a Azerbajdžan mali byť jazýčkom na váhach a oberať o body favoritov. Tréner Jozef Adamec priviedol tím k prvým výhram nad Macedónskom i v Moldavsku, zamrzela ale domáca bezgólová remíza s Tre kronor, nasledovaná remízou v Turecku 1:1. Koniec nádejam spravila prehra 0:2 vo Švédsku a najmä šokujúca hanba v Azerbajdžane 0:2 spečatená domácou prehrou s Tureckom 0:1. Slováci skončili v skupine tretí, na druhých Turkov stratili 4 body.



Výsledky: Slovensko - Macedónsko 2:0, Moldavsko - Slovensko 0:1, Slovensko - Švédsko 0:0, Turecko - Slovensko 1:1, Slovensko - Azerbajdžan 3:1, Švédsko - Slovensko 2:0, Azerbajdžan - Slovensko 2:0, Slovensko - Turecko 0:1, Slovensko - Moldavsko 4:2, Macedónsko - Slovensko 0:5



Tabuľka 4. skupiny:



1. Švédsko 10 8 2 0 20:3 26 - postup na MS

2. Turecko 10 6 3 1 18:8 21 - barážový postup na MS

__________________________________________

3. SLOVENSKO 10 5 2 3 16:9 17

4. Macedónsko 10 1 4 5 11:18 7

5. Moldavsko 10 1 3 6 6:20 6

6. Azerbajdžan 10 1 2 7 4:17 5

Kvalifikácia MS 2006 v Nemecku



Úspech presadiť sa v kvalifikácii šampionátu v Japonsku a Kórejskej republike dostal na starosť tréner Dušan Galis. Ukázalo sa to ako dobrá voľba. Favoritmi 3. skupiny bolo Portugalsko a Rusko, Slováci číhali na ich zaváhanie, Estónci a Lotyši mali brať body a Luxembursko s Lichtenštajnskom mali byť do počtu. Slováci dokázali na začiatku kvalifikácie v Rusku ukoristiť cenný bod, z dvojzápasu s Portugalskom síce získali tiež len jeden bod, proti ostatným súperom ale programovo víťazili, až na zakopnutie v Lichtenštajnsku. Na suverénne Portugalsko síce Slováci nemali, v boji o barážovú miestenku však uspeli v poslednom zápase doma s Ruskom, v ktorom im stačila aj bezgólová remíza. V baráži ale Galisovci dostali silné Španielsko, ktoré rozhodlo o postupne na MS už v prvom zápase v Madride po jasnej výhre 5:1. Bratislavská odveta 1:1 bola formalitou.



Výsledky: Slovensko - Luxembursko 3:1, Rusko - Slovensko 1:1, Slovensko - Lichtenštajnsko 7:0, Slovensko - Lotyšsko 4:1, Estónsko - Slovensko 1:2, Slovensko - Portugalsko 1:1, Portugalsko - Slovensko 2:0, Luxembursko - Slovensko 0:4, Lichtenštajnsko - Slovensko 0:0, Lotyšsko - Slovensko 1:1, Slovensko - Estónsko 1:0, Slovensko - Rusko 0:0



Tabuľka 3. skupiny:



1. Portugalsko 12 9 3 0 35:5 30 - postup na MS

2. SLOVENSKO 12 6 5 1 24:8 23 - postup do baráže

____________________________________________

3. Rusko 12 6 5 1 23:12 23

4. Estónsko 12 5 2 5 16:17 17

5. Lotyšsko 12 4 3 5 18:21 15

6. Lichtenštajnsko 12 2 2 8 13:23 8

7. Luxembursko 12 0 0 12 5:48 0



baráž: Španielsko - Slovensko 5:1, Slovensko - Španielsko 1:1

Kvalifikácia MS 2010 v JAR



Slovenská futbalová reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Weissa sa dokázala prvýkrát v histórii v ére samostatnosti prebojovať na finálový turnaj MS. Priamy postup jej zaručila prvá priečka 3. skupine v konkurencii Slovinska, rivala z ČR, Severného Írska, Poľska a San Marína. Slovensko na postup na veľký turnaj potrebovalo ôsmy pokus. Doteraz najbližšie bolo k postupu na MS 2006 pod vedením trénera Dušana Galisa, stop mu ale v baráži vtedy vystavili Španieli Weissovci v skupine sedemkrát vyhrali, raz remizovali a dve prehry im uštedrilo Slovinsko, ktoré išlo do baráže z druhého miesta. Reprezentácia spolu nazbierala 22 bodov pri skóre 22:10. Postup definitívne potvrdili v stredu 14. októbra v Chorzówe výhrou nad Poľskom 1:0, keď si vlastný gól na ťažkom teréne strelil už v 3. minúte Seweryn Gancarczyk z Lechu Poznaň.



Výsledky: Slovensko - Severné Írsko 2:1, Slovinsko - Slovensko 2:1, San Maríno - Slovensko 1:3, Slovensko - Poľsko 2:1, Česko - Slovensko 1:2, Slovensko - San Maríno 7:0, Slovensko - Česko 2:2, Severné Írsko - Slovensko 0:2, Slovensko - Slovinsko 0:2, Poľsko - Slovensko 0:1



Tabuľka 3. skupiny:



1. SLOVENSKO 10 7 1 2 22:10 22 - postup na MS

2. Slovinsko 10 6 2 2 18:4 20 - barážový postup na MS

________________________________________________

3. Česko 10 4 4 2 17:6 16

4. Severné Írsko 10 4 3 3 13:9 15

5. Poľsko 10 3 2 5 19:14 11

6. San Maríno 10 0 0 10 1:47 0

Kvalifikácia MS 2014 v Brazílii



V boji o Brazíliu mali Slováci prvýkrát na lavičke duo hlavných trénerov - Stanislava Grigu a Michala Hippa a v G-skupine aj viac ako prijateľných súperov. Začali nešťastnou remízou v Litve 1:1, potom prišli domáce povinné výhry s Lichtenštajnskom a Lotyšskom. Októbrová domáca prehra 0:1 s Gréckom bola tvrdou ranou a v roku 2013 dve remízy 1:1 doma s Litvou a zahanbujúcou v Lichtenštajnsku už viedli k odvolaniu trénerov. Nový kouč Ján Kozák a jeho tím zdvihol hlavu triumfom 1:0 v bosenskej Zenici, ale o štyri dni v žilinskej odvete ovládli hľadisko aj ihrisko Bosniaci. Ich výhra 2:1 len spečatila pokazenú kvalifikáciu, následná slovenská prehra 0:1 v Grécku a remíza 2:2 v Lotyšsku boli už len bodkou za bojom o Brazíliu.



Výsledky: Litva - Slovensko 1:1, Slovensko - Lichtenštajnsko 2:0, Slovensko - Lotyšsko 2:1, Slovensko - Grécko 0:1, Slovensko - Litva 1:1, Lichtenštajnsko - Slovensko 1:1, Bosna a Hercegovina - Slovensko 0:1, Slovensko - Bosna a Hercegovina 1:2, Grécko - Slovensko 1:0, Lotyšsko - Slovensko 1:1



Tabuľka G-skupiny:



1. Bosna a Hercegovina 10 8 1 1 30:6 25 - postup na MS

2. Grécko 10 8 1 1 12:4 25 - barážový postup na MS

_______________________________________________

3. SLOVENSKO 10 3 4 3 11:10 13

4. Litva 10 3 2 5 9:11 11

5. Lotyšsko 10 2 2 6 10:20 8

6. Lichtenštajnsko 10 0 2 8 4:25 2

Kvalifikácia MS 2018 v Rusku



Po osemfinále EURO 2016 vo Francúzsku zverenci Jána Kozáka túžili uspieť aj v boji o Rusko. V F-skupine opäť čelili Angličanom, s ktorými na ME remizovali bez gólov, resp. Škótsku, Slovinsku, Litve a Malte. Kvalifikáciu ale začali zle, doma oslabení o vylúčeného kapitána Martina Škrtela prehrali gólom v poslednej minúte s Angličanmi 0:1, nasledovala prehra 0:1 v Slovinsku. Potom prišlo obrodenie, po sérii piatich výhier mali Slováci opäť všetko vo vlastných rukách. Prehra v Anglicku 1:2, kde hostia viedli, zamrzela. No prehra v Škótsku 0:1 s vylúčením Róberta Maka v 23. minúte za simulovanie, resp. vlastným gólom Martina Škrtela v 89. minúte napokon zhatila postupový sen. Slováci síce na záver doma zdolali Maltu 3:0 a v skupine skončili druhí vďaka lepším vzájomným súbojom so Škótmi, ale ako najhorší z druhých miest im o bod ušla šanca bojovať v baráži.



Výsledky: Slovensko - Anglicko 0:1, Slovinsko - Slovensko 1:0, Slovensko - Škótsko 3:0, Slovensko - Litva 4:0, Malta - Slovensko 1:3, Litva - Slovensko 1:2, Slovensko - Slovinsko 1:0, Anglicko - Slovensko 2:1, Škótsko - Slovensko 1:0, Slovensko - Malta 3:0



Tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 10 8 2 0 18:3 26 - postup na MS

_________________________________________

2. SLOVENSKO 10 6 0 4 17:7 18

3. Škótsko 10 5 3 2 17:12 18

4. Slovinsko 10 4 3 3 12:7 15

5. Litva 10 1 3 6 7:20 6

6. Malta 10 0 1 9 3:25 1

