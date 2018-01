Futbalistov Trenčína povedie v jarnej časti ako hlavný tréner Cifranič

Na archívnej snímke Žilinčan Juraj Chvátal (vpravo), Trenčania Lukáš Skovajsa (uprostred), Philip Elayo Azango (vľavo) v zápase 19. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - MŠK Žilina, 9. decembra 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 29. januára (TASR) - Fortunaligový klub AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti ligy ako hlavný tréner Vladimír Cifranič, jeho asistentom sa stal Juraj Ančic. Trénerom brankárov je naďalej Marek Dobiáš a v realizačnom tíme zostal aj Gideon van der Wee. Roman Marčok sa vrátil k mládežníckym tímom, no naďalej bude v prípade potreby vypomáhať v prvom tíme ako analytik. V pondelok o tom informoval klub na svojom oficiálnom webe.Štyridsaťtriročný Cifranič pôsobil v mládežníckych tímoch AS Trenčín, od septembra 2013 nastúpil po boku Martina Ševelu ako asistent do prvého mužstva. Po odchode Ševelu viedol tím spoločne s Marčokom. Teraz bude pôsobiť ako hlavný tréner sám. Ančic mal doteraz na starosti výber do 17 rokov.uviedol pre stránku klubu generálny manažér Róbert Rybníček.