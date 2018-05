Futbalistu Joaa Pedra suspendovali pre pozitívny dopingový test

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. mája (TASR) - Futbalistu Joaa Pedra suspendovali na šesť mesiacov pre pozitívny dopingový test. Stredopoliarovi talianskeho ligového klubu Cagliari Calcio našli v organizme stopy zakázanej látky hydrochlorotiazid.Dvadsaťšesťročnému hráčovi dočasne pozastavili činnosť od 3. marca, pozitívny test mal po februárovom zápase Serie A so Sasuolom (0:0). Brazílčan síce nastúpil v nedeľňajšom predposlednom ligovom kole na ihrisku Fiorentiny, no v poslednom dueli sezóny proti Atalante už nebude svojmu tímu k dispozícii. Po stredajšom vypočutí ho suspendovali do septembra, hoci prokurátor žiadal pre hráča až štvorročný dištanc. Informovala o tom agentúra AP.Cagliari je pred posledným duelom v tabuľke na 16. mieste iba jeden bod nad pásmom zostupu.