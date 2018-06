Futbalistu Mamiča odsúdili v Chorvátsku na 6 a pol roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 6. júna (TASR) - Chorvátsky súd v stredu odsúdil na šesť a pol roka väzenia bývalého riaditeľa futbalového klubu Dinamo Záhreb Zdravka Mamiča pre daňové úniky a spreneveru. Spolu s ním pôjdu za mreže aj ďalšie tri osoby, trest hrozí aj reprezentačnému stredopoliarovi Lukovi Modričovi.Z korupcie obvinili aj Mamičovho brata Zorana, ktorého odsúdili na štyri roky a jedenásť mesiacov. Štyri roky dostal daňový pracovník Milan Pernar. Výkonného riaditeľa Chorvátskej futbalovej federácie Damira Vrbanoviča odsúdili na tri roky.Ako svedok vlani vypovedal na súde aj chorvátsky futbalista Luka Modrič. Pred súdom vysvetľoval finančné detaily dohody s Mamičom. Stredopoliar Realu Madrid najskôr na súde tvrdil, že mal v zmluve s Dinamom dodatok o tom, že mu bude vyplatená polovica prestupovej čiastky pri jeho odchode do Tottenhamu Hotspur v roku 2008. V skutočnosti bol však podľa prokuratúry dodatok k zmluve pripojený až po jeho odchode zo Záhrebu. Prestupovú čiastku si tak rozdelili Mamič s Modričom, tá mala pôvodne pripadnúť klubu. Pri vypočúvaní na úrade pre boj s korupciou a organizovaným zločinom Modrič v roku 2015 priznal, že dátum pri podpise dodatku zmluvy bol naozaj sfalšovaný. Za krivú výpoveď mu hrozí päťročné väzenie.Mamič si verdikt súdu nevypočul, pretože deň predtým odišiel do susednej Bosny a Hercegoviny. Chorvátsku prokuratúru obvinil z toho, že ho chce zničiť. Súd navyše zmrazil jeho účet a finančné prostriedky z neho poputujú do štátnej kasy.