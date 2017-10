Futbalová legenda J. Adamec sa stal čestným občanom trnavského kraja

Jozef Adamec, archívna snímka. Foto: TASR/Peter Kollár Foto: TASR/Peter Kollár

Trnava 5. októbra (TASR) – Hviezda slovenského a československého futbalu Jozef Adamec a organizátor športového života v Trnave Ján Krištofík in memoriam sa dnes stali čestnými občanmi Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Ocenenie významných osobností je každoročnou súčasťou Dňa TTSK. Slávnosť sa uskutočnila v Divadle Jána Palárika.Jozef Adamec získal ocenenie za prínos a rozvoj športu na Slovensku, Trnavčana Jána Krištofíka TTSK ocenil za celoživotnú obetavú práce pre rozvoj športu v kraji. Jeho meno sa viaže okrem iného so vznikom športového areálu a športovej haly v Trnave, ktoré slúžia už tri desaťročia obyvateľom. Mesto si ho uctilo osadením pamätnej tabule.Okrem dekrétov o čestnom občianstve predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal Ceny TTSK vedcovi Pavlovi Élesztősovi zo Šamorína za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, vojenskému veteránovi Viktorovi Chmurovi z Trnavy za účasť v národnooslobodzovacom hnutí a pri príležitosti životného jubilea a in memoriam Milanovi Jedličkovi za kultúrny a pedagogický prínos v trnavskom regióne.Cenu TTSK udelila krajská samospráva aj Trnavskej regionálnej komore Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pri 20. výročí založenia, slovenskému futbalovému družstvu starostov pod vedením starostu Ružindola Vladimíra Púčika, ktoré zvíťazilo na Majstrovstvách Európy vo futbale starostov EUROMAYORS 2016. Ocenenie získala tiež Fakultná nemocnica v Trnave, založená v roku 1824, za komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v TTSK a Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave za ochranu životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.Predseda TTSK udelil ďalej 32 pamätných medailí, medzi inými novinárke Viere Baroškovej, ktorá tvorí periodikum Naša Senica už 37 rokov, profesionálnym hasičom Jozefovi Morávkovi z Holíča a Vlastimilovi Tomovičovi z Majcichova, mnohonásobným darcom krvi Vladimírovi Miikóczimu z Oľdze a Jánovi Rusnákovi zo Senice, kňazovi Attilovi Józsovi z Veľkej Mače, vinárovi Ladislavovi Bráneckému zo Skalice i viacerým starostom obcí v regióne, dobrovoľným hasičom v Šamoríne a Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu. In memoriam bolo ocenenie udelené sochárovi Jozefovi Pospíšilovi z Piešťan a šľachtiteľovi Rudolfovi Izakovičovi zo Zvončína.