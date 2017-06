Futbalová Liga majstrov štartuje v utorok štyrmi zápasmi 1. predkola

Na archívnej snímke víťazi Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová



1. predkolo LM 2017/2018, 1. zápasy:



utorok 27. júna:



18.00 Alaškert FC (Arm.) - FC Santa Coloma (Andor.)



20.00 Vikingur (Isl.) - Trepca 89 (Kos.)



20.00 Hibernians FC (Malta) - FCI Tallinn (Est.) 20.00 FC New Saints (Wal.) - Europa (Gibr.)



streda 28. júna:



20.45 FC Linfield FC (S.Ír.) - SP La Fiorita (S.Mar.)





kalendár žrebov LM 2017/2018:



14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)



4. augusta: žreb play off (Nyon)



24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)



16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)



13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)





zápasový kalendár LM 2017/2018:



27.-28. júna: 1. zápasy 1. predkola



4.-5. júla: odvety 1. predkola



11.-12. júla: 1. zápasy 2. predkola



18.-19. júla: odvety 2. predkola



25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola



1.-2. augusta: odvety 3. predkola



15.-16. augusta: 1. zápasy play off



22.-23. augusta: odvety play off



12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy



13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále



6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále



3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



10.-11. apríla: odvety štvrťfinále



24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále



1.-2. mája: odvety semifinále



26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Prestížna futbalová Liga majstrov odštartuje nový ročník 2017/2018 už v utorok 27. júna, keď sú na programe štyri zápasy 1. predkola, piaty potom v stredu 28. júna. Odvety sa odohrajú 4. júla.Futbalisti slovenského šampióna MŠK Žilina vstúpia do súťaže v 2. predkole v stredu 12. júla (20.15 h.), keď si v prvom súboji pod Dubňom zmerajú sily s dánskym majstrom FC Kodaň.Dvojnásobný majster Arménska FC Alaškert privíta majstra Andorry Santa Colomu. Klub z Andorry má momentálne v európskych súťažiach vysoko negatívnu bilanciu, keď zo štrnástich pokusov postúpil ďalej iba raz. Na ihriskách súperov sa mu nedarí vôbec, v štrnástich zápasoch na nich si pripísal trinásť prehier a iba jednu remízu. Ďalšie meranie síl prinesie prvý vzájomný duel Hiberniansu, ktorý získal v uplynulej sezóne dvanásty titul majstra v maltskej lige, s estónskym Tallinom. Hibernians v Lige majstrov nikdy neprešiel ďalej, ako do druhého predkola. Tallin v roku 2016 získal jeho vôbec prvý estónsky titul.Zástupca Gibraltáru FC Európa je už sedemnásobným domácim majstrom, v najprestížnejšej klubovej súťaži sa však predstaví po prvý raz. Šesť titulov totiž získal klub v rozmedzí rokov 1929 až 1952. Čeliť bude waleskému favoritovi The New Saint, ktorý vyhral domáci titul šiestykrát za sebou. Pred dvoma rokmi sa s FC Europa stretol aj bratislavský Slovan v predkole Európskej ligy UEFA, slovenský zástupca zvíťazil na pôde súpera 6:0, v odvete 3:0. Aj TNS sa už stretol s bratislavským Slovanom, v 2. predkole LM 2014/2015 v Bratislave prehral 0:1 a doma 0:2.