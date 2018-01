Futbalová reprezentácia SR 20 absolvuje kemp a dva zápasy v Grécku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Realizačný tím:



tréner: Pavel Hapal



asistent: Oto Brunegraf



tréner brankárov: Miroslav König



kondičný tréner: Peter Boďo



lekár: Zsolt Fegyveres



fyzioterapeut: Martin Nozdrovický



masér: Juraj Ludik



kustód: Patrik Fedor



technický vedúci: Jakub Kojnok



pozorovateľ: Milan Malatinský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov odohrá na budúci týždeň dva prípravné zápasy s Gréckom (9. a 11. januára o 15.00 SEČ v Aténach). Mužstvo vedené trénerom Pavlom Hapalom sa vo štvrtok zišlo na zraze v Bratislave a už na druhý deň odletelona tréningový kemp vyplnený spomínanými zápasmi s domácimi rovesníkmi.V porovnaní s pôvodnou nomináciu chýba v kádri Péter Varga z maďarského FC Gyirmót, nahradil ho obranca FC Nitra Martin Macho. V podvečer sa hráči stretli s realizačným tímom na krátkom mítingu, trénerom sa hlásila v stanovenom čase dvadsiatka nominovaných hráčov, dvojica Michal Tomič (Sampdoria Janov) a Jozef Pastorek (Aston Villa) sa pripojila k mužstvu v neskorších večerných hodinách.citoval oficiálny web SFZ slová Hapala.Káder tvoria mladí hráči so skúsenosťami z najvyššej domácej súťaže, mnohí s bohatými skúsenosťami z mladších reprezentačných mládežníckych výberov.poznamenal Hapal.: Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Frederik Valach (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Slančík (1. FC Tatran Prešov): Kristián Vallo (MŠK Žilina), Vladimír Majdan (MŠK Žilina), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Matej Grešák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Sedláček (FK Železiarne Podbrezová), Dominik Špiriak (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Bednár (MFK Zemplín Michalovce), Milan Kvocera (AS Trenčín), Marek Fábry (FC Nitra), Kristián Flak (AC Sparta Praha), Martin Macho (FC Nitra), Michal Tomič (Sampdoria Janov), Filip Vaško (Udinese Calcio), Denis Baumgartner (Livorno Calcio), Martin Gamboš (TSV 1860 Mníchov), Martin Adamec (SKN St. Pölten), Jozef Pastorek (Aston Villa FC)