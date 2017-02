Futbalová Senica zháňa investora, Mentel: Príprava bola skladačkou

Na snímke hlavný tréner FK Senica Miroslav Mentel počas tlačovej besedy klubu pred jarnou časťou Fortuna ligy 2016/17. Senica, 14. februára 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Káder FK Senica pre jar FL 2016/17:



brankári: Michal Šulla, František Plach, Matej Vajs, Martin Junas

obrancovia: Adam Pajer, Igor Gončar, Martin Červeňák, Róbert Pillár

stredopoliari: Jakub Krč, Boris Bališ, Tomáš Brigant, Viktor Miklós, Adrián Kopičár, Filip Blažek, Luboš Hušek, Péter Varga, Miloš Kratochvíl

útočníci: Alan Kováč, Ondřej Šašinka, Daniel Turyna, Matej Kosorin



príchody:

Tomáš Brigant, Adam Pajer, Boriš Bališ, Viktor Miklós, Ondřej Šašinka, Alan Kováč, Václav Dudl



odchody:

Benjamín Száraz a Jakub Kosorin (obaja DAC Dunajská Streda), Samuel Mráz (MŠK Žilina), Viktor Jedinák (ŽP Šport Podbrezová), José Pirulo, Weriton, Guille, Alberto Delgado, Paul Quaye, Richard Ebwelle, Pedro Astray (všetci ukončenie zmluvy), David Březina (ukončenie hosťovania)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 14. februára (TASR) - Futbalový fortunaligový klub FK Senica chce v náročnej situácii najmä so cťou odohrať jarnú časť sezóny 2016/17. Ako odznelo na utorňajšej tlačovej konferencii, stále sa rokuje aj o zahraničnom generálnom investorovi, ktorý by Záhorákom pomohol a zachránil v regióne najvyššiu súťaž.Pred médiá sa posadili hlavný tréner Miroslav Mentel, kapitán Michal Šulla a PR manažér Filip Holec.povedal na úvod stretnutia s médiami PR manažér klubu.Senica v príprave odohrala 4 prípravné zápasy, raz vyhrala nad Opavou, prehrala s MTK Budapešť a Spartakom Trnava a remizovala so Sereďou.uviedol Mentel.Za kabínu dostal slovo kapitán Šulla:doplnil na margo aktuálnej situácie v klube čerstvý slovenský reprezentant.V štádiu riešenia sú stále príchody Michala Ranka zo Zlatých Moraviec či Petra Lupča, odchovanca MŠK Žilina. Do tímu pribudli Tomáš Brigant, Adam Pajer, Boris Bališ, Viktor Miklós, Ondřej Šašinka, Alan Kováč a Václav Dudl. Senicu opustili Benjamín Száraz a Jakub Kosorin (obaja DAC Dunajská Streda), Samuel Mráz (MŠK Žilina), Viktor Jedinák (ŽP Šport Podbrezová), José Pirulo, Weriton, Guille, Alberto Delgado, Paul Quaye, Richard Ebwelle, Pedro Astray (všetci ukončenie zmluvy) a David Březina (ukončenie hosťovania).