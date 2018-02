Futbalová Žilina uvoľnila Jankauskasa na hosťovanie do Michaloviec

Eligijus Jankauskas, archívna snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 6. februára (TASR) - Vedenie slovenského futbalového majstra MŠK Žilina uvoľnilo dvojicu zahraničných hráčov na hosťovania do konca aktuálnej sezóny. V jarnej časti Fortuna ligy 2017/18 tak už nepočíta so službami Moldavca Eugeniua Cociuca a Litovčana Eligijusa Jankauskasa.Podľa informácie na oficiálnom webe "šošonov" odišiel stredopoliar Cociuc do azerbajdžanského FK Sabail. Mladý krídelník Eligijus Jankauskas, ktorý prišiel do Žiliny počas minulej zimy, ostáva na Slovensku, si na jar oblečie dres konkurenčných Michaloviec.povedal športový manažér Karol Belaník a dodal: