Futbaloví kamaráti z Trabzonsporu si zahrali s deťmi

Na snímke vľavo Šimon Kozák a druhý sprava Adam Nemec medzi mladými futbalovými talentami počas štartu novej sezóny Futbalovej školy 6. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. júna (TASR) - Členovia uplynulej nominácie slovenskej reprezentácie Juraj Kucka, Adam Nemec, Tomáš Hubočan aj Marek Rodák sa po asociačnom termíne zúčastnili na otvorení novej sezóny Školy futbalu. V stredu si s deťmi na štadióne Domina v bratislavskej Trnávke zahrali aj Matúš Bero, László Bénes, Šimon Kozák a Michal Tomič.Kucka, Hubočan i Bero boli v ročníku 2017/18 spoluhráči v Trabzonspore, spoločne s nimi pôsobil v tureckom klube Ján Ďurica, ktorý však bude od 1. júla voľným hráčom. Hubočanovi nepredĺžili hosťovanie z Olympique Marseille a je možné, že slovenská enkláva sa ešte zúži, či dokonca rozpustí. O Kucku sa údajne opäť zaujíma bývalý zamestnávateľ AC Miláno.povedal Kucka, ktorý má platnú zmluvu do roku 2020.Ďalší stredopoliar Bero je v piatom mužstve minulého ročníka najvyššej tureckej súťaže takisto viazaný ešte na dve sezóny, no aj v jeho prípade prichádza do úvahy letná zmena dresu:Kouč Riza Cilambay šéfuje lavičke Trabzonsporu od októbra. Bero si za celú sezónu pripísal pätnásť štartov s jedným gólom v tureckej lige, štyrikrát hral v domácom pohári. V reprezentačnej nominácii na duely proti Holandsku a Maroku figuroval medzi náhradníkmi:V predchádzajúcom cykle patril do národného tímu do 21 rokov, ktorého ambasádor na majstrovstvách Európy 2017 v Poľsku bol Marek Mintál. Bero nemal ako začínajúci hráč možnosť stretnúť sa s Mintálom či ďalšími vzormi, v stredu bol jeden zo vzorov pre deti on.uzavrel 31-ročný Kucka.