Futbalový brankár Tuniska Hassen predstieral pre pôst zranenie

Lausanne 6. júna (TASR) - Brankár tuniskej futbalovej reprezentácie Mouez Hassen v prípravných stretnutiach pred MS predstieral zranenie, aby sa jeho spoluhráči mohli počas ramadánu po celodennom pôste pri striedačke najesť a napiť. Priznal to tréner Nabil Maaloul, ktorý o to brankára sám požiadal.Moslimovia počas pôstneho mesiaca ramadán okrem iného nemôžu cez deň jesť a piť, a preto prišiel tréner s nápadom, aby Hassen po západe slnka predstieral zranenie. Keďže podľa pravidiel musia brankára ošetriť priamo na ihrisku, mohli sa ostatní futbalisti v pokoji občerstviť.V dueli s Portugalskom si brankár privolal lekárov v 58. minúte a o pár dní neskôr proti Turecku spravil to isté v 49. minúte. Oba zápasy sa skončili nerozhodne 2:2.uviedol Maaloul pre BBC.Tréner nevidí za takýmto prerušením zápasu nič zlé.dodal.Jeho prácu počas MS v Rusku už ramadán komplikovať nebude. Skončí sa totiž štyri dni pred prvým zápasom Tuniska na šampionáte proti Anglicku. V G-skupine nastúpi tím zo severoafrickej krajiny aj proti Belgicku a Paname. Ramadán ešte ovplyvní sobotňajšiu generálku Tunisanov v Krasnodare proti Španielsku.