Futbalový klub Sheffield Wednesday sa rozlúčil s trénerom Carvalhalom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. decembra (TASR) - Tréner Carlos Carvalhal po dvoch a pol roku opustil anglický futbalový klub Sheffield Wednesday. Päťdesiatdvaročný Portugalčan sa rozlúčil s vedením druholigového tímu po vzájomnej dohode.Dôvodom boli neuspokojivé výsledky. Sheffieldu patrí po 23 dueloch až 15. miesto v tabuľke, pričom nazbieral len polovicu z 54 bodov, ktoré získal prvý Wolves. Navyše prehral posledné tri zápasy a predchádzajúce štyri remizoval. Carvalhal doviedol Wednesday v oboch predchádzajúcich ročníkoch do play off o postup do Premier League.povedal pre oficiálnu stránku klubu Carvalhal, ktorý v minulosti viedol Besiktas Istanbul, Sporting Lisabon či Maritimo.Pozíciu hlavného trénera na utorňajší zápas s Nottinghamom Forest prevzal asistent Lee Bullen.uviedol riaditeľ klubu Dejphon Chansiri.