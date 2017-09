Futbalový Kolín angažoval skúseného Pizarra

Claudio Pizarro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 29. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín angažoval do svojho tímu 38-ročného peruánskeho útočníka Claudia Pizarra.Ten by mal dopomôcť k prelomeniu čakania na víťazstvo, Kolín aktuálne prehral šesť ligových stretnutí a oba doterajšie súboje v Európskej lige UEFA.uviedol na jeho adresu tréner Peter Stöger.Peruánec je držiteľom rekordu v rámci Bundesligy, so 191 gólmi zo 430 stretnutí je historicky najlepším zahraničným kanonierom súťaže. Naposledy obliekal dres Werderu Brémy.citovala agentúra DPA Pizarra.