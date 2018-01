Futbalový Prešov skúša dvoch legionárov, Wiezika probuje Podbrezová

Na snímke vľavo Jakub Grzegorz Wiezik. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Aktuálny káder: Jozef Talian, Patrik Lukáč, Adrián Slančík, Lukáš Micherda, Maduka Christopher Udeh, Martin Luberda, Richard Kačala, Jakub Bartek, Dominik Jacko, Tomáš Sedlák, Ján Dzurík, Dávid Keresteš, Matej Grešák, Miroslav Petko, Martin Dupkala, Peter Katona, Roland Černák, Michal Kráľovič, Timotej Múdry, Jozef Špyrka



Na skúške: Nikola Gatarič (Chorv.), Petr Hošek (ČR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 16. januára (TASR) - V kádri fortunaligového 1. FC Tatran Prešov nastalo niekoľko zmien. V tíme už nepokračuje poltucet hráčov z jesennej časti, naopak na skúške sú dvaja hráči z Chorvátska a Česka. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.V Interi Bratislava by mal pokračovať Adekunle Issa, ktorý v Prešove hosťoval z AS Trenčín. V Tatrane už nepočítajú ani Okelsiim Miliutinom, Mojmírom Trebuňákom, Jurajom Hovančíkom, Patrikom Jackom a Jakubom Wiezikom, ktorý je na skúške v Podbrezovej. S Erikom Streňom prebiehajú rokovania a o miesto v Tatrane Prešov bojujú dvaja legionári. Chorvátsky ofenzívny krídelník Nikola Gatarič a český útočník Petr Hošek. Do ich ďalšieho zotrvania v klube prehovoria aj najbližšie prípravné zápasy.Prešovčanov čaká v dňoch 17.- 19. januára sústredenie na Štrbskom Plese, generálkou na jarnú časť Fortuna ligy bude 10. februára zápas proti Partizánu Bardejov.