Futbalový Ružomberok chce atakovať 5. miesto, Hrnčár: Až jar to ukáže

Na snímke zľava kapitán A-tímu Ružomberka Marek Sapara, tréner A-tímu Norbert Hrnčár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ľubomír Golis a manažér tímu Milan Bezák počas tlačovej konferencie MFK Ružomberok pred začatím jarnej časti Fortuna ligy. Ružomberok, 14. február 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Káder MFK Ružomberok pre jar FL 2016/17:



brankári: Ľuboš Hajdúch, Matúš Macík, Ivan Krajčírik

obrancovia: Dominik Kružliak, Ján Maslo, Šimon Kupec, Peter Maslo, Matej Čurma, Jozef Menich

stredopoliari: Matúš Kmeť, Michal Faško, Peter Gál-Andrezly, Tomáš Gerát, Martin Nagy, Lukáš Ondrek, Jakub Kudlička, Erik Daniel, Tomáš Ďubek, Marek Sapara, Dalibor Takáč

útočníci: Mário Almaský, Jakub Mareš, Andrej Lovás, Štefan Gerec, Miloš Lačný



príchody: Dalibor Takáč (z VSS Košice), Štefan Gerec (návrat z hosťovania – Tatran Lipt. Mikuláš), Lukáš Ondrek (návrat z hosťovania – Fomat Martin), Marek Zsigmund (návrat z hosťovania – ŠKM Liptovský Hrádok), Matej Lovás (návrat z hosťovania – ŠKM Liptovský Hrádok)

odchody: Kristián Kolčák (skončenie zmluvy), Martin Chrien (ukončenie hosťovania), Juraj Vavrík (skončenie zmluvy), Richar Bartoš (skončenie zmluvy), Ivan Kotora (skončenie zmluvy), Miroslav Almaský (skončenie zmluvy)

Ružomberok 14. februára (TASR) - Až samotné výsledky v jarnej časti futbalovej Fortuna ligy 2016/2017 podľa slov trénera MFK Ružomberok Norberta Hrnčára dokážu, či jeho zverenci dobre pracovali počas zimnej prípravy. O pripravenosti Liptákov na jar na utorňajšej tlačovej konferencii okrem Hrnčára informovali generálny riaditeľ Ľubomír Golis, nový manažér Milan Bezák (do klubu sa vrátil po 13 rokoch-pozn.) a kapitán mužstva Marek Sapara.Ružomberčania sa na jarné boje hotovali takmer výlučne v domácich podmienkach. Absolvovali aj šesťdňový zápasový výjazd do Čiech.povedal kouč po jeseni piate tímu tabuľky.Mužstvo v príprave odohralo sedem zápasov s bilanciou 2–2– 3. V Prahe Ružomberčania utŕžili dve veľké facky – od Sparty 0:5 a od Slávie 1:6. Okrem gólostroju proti Martinu (10:0), futbalisti spod Čebraťa už len dvakrát trafili do čierneho. To môže byť mementom.poskytol svoj pohľad lodivod MFK.Z jesenného kádra sa porúčali dvaja hráči zo základnej zostavy - Martin Chrien (z hosťovania si ho stiahla Viktoria Plzeň) a Kristián Kolčák (po skončení zmluvy sa rozhodol pre maďarský FC Gyirtmót Györ). Do kabíny pribudlo len jedno nové meno, je ním 19–ročný ofenzívny stredopoliar Dalibor Takáč z VSS Košice. Ružomberok v zime skúšal viacerých hráčov, ale nikto z nich nenaplnil predstavy klubu.naformuloval jarné ambície Golis.Po dlhšej pauze sa na jarné boje chystá aj kapitán "Ruže" Marek Sapara.uviedol sa viacnásobný slovenský reprezentant.