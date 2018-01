Futbalový Stuttgart prepustil trénera Wolfa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 28. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart v nedeľu prepustil s okamžitou platnosťou trénera Hannesa Wolfa. Ten doplatil na sobotňajšiu domácu prehru so Schalke 04 Gelsenkirchen 0:2, resp. na predchádzajúce zlé výsledky mužstva.Stuttgart je v tabuľke Bundesligy po 20. kole na 15. mieste s 20 bodmi. Na konte má až 12 ligových prehier. Tridsaťšesťročný Wolf prišiel do Stuttgartu v roku 2016 a postúpil s ním z 2. ligy. Vedenie sa ale rozhodlo ukončiť s ním zmluvu a do boja o záchranu ísť s novým kormidelníkom.