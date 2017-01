Futbalový Trenčín získal na hosťovanie Bosniaka Čatakoviča

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 24. januára (TASR) - Slovenský futbalový majster AS Trenčín angažoval bosnianskeho útočníka Hamzu Čatakoviča, ktorý pod Čákov hrad prichádza na hosťovanie do konca sezóny z FK Sarajevo. Dvadsaťročný hráč je mládežníckym reprezentantom Bosny a Hercegoviny.V zmluve má zakotvenú opciu na riadny prestup.povedal pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček a dodal: