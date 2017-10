Futbalový tréner Dánska Hareide predĺžil zmluvu do roku 2020

Na snímke v bielej košeli tréner Age Hareide. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 31. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Dánska Age Hareide predĺžil zmluvu s národnou federáciou do roku 2020. Stalo sa tak niekoľko dní pred barážovými zápasmi o postup na MS 2018 do Ruska. Informovala AP.Prezident Dánskej futbalovej federácie (DBU) Kim Hallberg po predĺžení kontraktu so šesťdesiatjedenročným nórskym trénerom vyhlásil, že je šťastný, že sa podarilo dospieť s Hareidem k dohode.uviedol nórsky tréner.Dánsko sa v baráži o postup na MS stretne s Írskom 11. a 14. novembra.