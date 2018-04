Futbalový Tréner Petrovič skončil pri reprezentačných tímoch junioriek

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Tréner reprezentačných tímov junioriek Slovenska do 15, 17 a 19 rokov Branislav Petrovič sa so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) dohodol na ukončení vzájomnej spolupráce.Riaditeľ technického úseku SFZ Ján Greguš spolu s viceprezidentom SFZ pre štátne reprezentácie Karolom Belaníkom sa budú zaoberať hľadaním nového trénera v najbližšom období. Družstvo junioriek do 15 rokov v prípravnom dvojzápase s Českom (20. a 22. apríla) dočasne povedie Jozef Jelšic.