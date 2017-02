Futbalový Zenit Petrohrad získal Ivanoviča z Chelsea

Branislav Ivanovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 1. februára (TASR) - Ruský futbalový klub Zenit Petrohrad získal do svojich služieb srbského reprezentanta Branislava Ivanoviča z londýnskej Chelsea.Tridsaťdvaročný obranca prestúpil podľa britských médií zadarmo a s novým zamestnávateľom podpísal dvojročný kontrakt. Jeho zmluva s Chelsea by vypršala na konci prebiehajúcej sezóny.uviedol Ivanovič na oficiálnej stránke Zenitu.V drese Chelsea získal dvakrát titul v Premier League, raz sa tešil z triumfu v Lige majstrov a raz v Európskej lige. Do londýnskeho klubu prišiel v roku 2008 po dvojročnej anabáze v Lokomotive Moskva a hovorí plynule rusky.