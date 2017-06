Futsal Cup opäť do Bratislavy, slovenský majster usporiada Main Round

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Nyon 20. júna (TASR) - Európsky Futsal Cup, obdoba futbalovej Ligy majstrov, sa opäť bude hrať v Bratislave. Ako v utorok potvrdila Európska futbalová únia UEFA, slovenský futsalový majster Slov-Matic FOFO bude v októbri tohto roka organizátorom turnaja hlavnej fázy, tzv. Main Round.Bratislavský klub len nedávno v derby finále play off extraligy zdolal mestského rivala Across Pinerola 3:2 na zápasy. V európskej súťaži ale už bude pokračovať pod novým menom a v nových farbách, keďže tento týždeň podpíše vedenie 11-násobného majstra SR zmluvu s novým sponzorom.Futsal Cup sa už v tomto roku bude hrať v novom formáte. UEFA mu prikladá veľkú vážnosť a tak elitná súťaž expanduje, bude ju hrať viac klubov a tie najlepšie v rebríčku krajín aj klubov dostali viac miesteniek (Rusko, Španielsko, Portugalsko). A od ročníka 2018/2019 sa už súťaž bude volať aj oficiálne UEFA Liga majstrov.FOFO je jedným z ôsmich organizátorov turnaja fázy Main Round. Tá sa bude hrať v dvoch vetvách A a B. Do hlavnej fázy v B-vetve postúpi osem tímov z kvalifikačnej fázy a hrať sa bude v štyroch štvorčlenných skupinách, organizátormi ktorých okrem Bratislavy budú kluby ETO FC Györ (Maď.), Sievi Futsal (Fín.), FC Deva (Rum.). Kvalifikačná fáza sa bude hrať 22.-27. augusta, hlavná fáza 10.-15. októbra. Turnaje hlavnej fázy v A-vetve usporiadajú KMF Ekonomac Kragujevac (Srb.), Luparense C/5 (Tal.), SD Brezje Maribor (Slov.) a MFC Stalitsa Minsk (Biel.).