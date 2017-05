Futsal: Slov-Matic FOFO v 1. finále zdolal obhajcu z Pineroly hetrikom

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

1. zápas finále play off 1. SLF:

Slov-Matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava 5:2 (2:0)

Góly: 15. Serbin, 17. 26. a 35. Rick, 40. Rafaj - 29. Belaník, 39. Šporánek

/stav série: 1:0/

Bratislava 19. mája (TASR) - Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava zvíťazili v piatkovom prvom finálovom zápase play off 1. SLF v bratislavskej hale Mladosť nad obhajcom titulu Across Pinerola Bratislava 5:2. V sérii na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0, zápas číslo dva je na programe v piatok 26. mája o 18.30 hod. opäť v Mladosti.V repríze vlaňajšieho finále lepšie začal majster, Slov-Matic sa prvých desať minút nedostal do hry. Gólovo ale FOFO udrelo v 15. minúte, keď sa presadil Peter Serbin. Potom sa aj vďaka teču obrancu Pineroly zvýšil na polčasových 2:0 Gabriel Rick. V druhom dejstve v 26. minúte skvelou strelou do horného rohu zvýšil na 3:0 opäť Rick. Pinerola zareagovala hrou bez brankára, Marek Belaník znížil na 1:3 v 29. minúte, no hetrik dokonal v 35. minúte Rick. Pinerola ešte v závere znížila na 2:4, keď sa presadil František Šporánek. Gólom do prázdnej brány cez celé ihrisko však spečatil výsledok Dušan Rafaj dve sekundy pred konečným hvizdom.