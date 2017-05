Futsal: Slov-Matic prvým finalistom, Pinerola vedie nad Žilinou

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

sumáre - 3. zápasy semifinále play off 1. SLF:

Slov-Matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice 6:3 (2:3)

Góly: Serbin 2, Kyjovský, M. Zdráhal, Bahna, Bartošek - Zorád, Švec, Budovec

/konečný stav série: 3:0, Slov-Matic postúpil do finále/



Across Pinerola Bratislava - ŠK Makroteam Žilina 5:2 (2:2)

Góly: Halás 2, Šporánek, Hájek, Belaník - Červený 2

/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) - Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava v najkratšom možnom čase postúpili do finále play off 1. SLF.Semifinálovú sériu s Futsal Teamom Levice vyhrali "oranjes" 3:0 na zápasy.V druhej semifinálovej sérii vedie úradujúci majster Across Pinerola Bratislava nad Makroteamom Žilina 2:1 na zápasy.