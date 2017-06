Futsalisti Slov-Maticu Bratislava získali 11. titul

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Finále play off 1. SLF - 5. zápas:

Slov-Matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava 5:5 pp (3:3, 1:2), 3:1 v rozstrele

Góly: 8. Bahna, 23. M. Zdráhal, 27. Serbin, 41. Kyjovský, 45. A. Zdráhal - 3. a 14. Hájek, 29. a 48. Belaník, 49. Halás



Prehľad majstrov:



2003 Incar Nitra

2003/2004 Incar Nitra

2004/2005 Slov-Matic FOFO Bratislava

2005/2006 Slov-Matic FOFO Bratislava

2006/2007 Slov-Matic FOFO Bratislava

2007/2008 Slov-Matic FOFO Bratislava

2008/2009 Slov-Matic FOFO Bratislava

2009/2010 RCS Košice

2010/2011 Slov-Matic FOFO Bratislava

2011/2012 Slov-Matic FOFO Bratislava

2012/2013 Slov-Matic FOFO Bratislava

2013/2014 Slov-Matic FOFO Bratislava

2014/2015 Slov-Matic FOFO Bratislava

2015/2016 ŠK Pinerola Bratislava

2016/2017 Slov-Matic FOFO Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava uspeli v rozhodujúcom piatom finálovom súboji play off 1. SLF proti mestskému rivalovi Acrossu Pinerola, ktorého v ŠH Mladosť zdolali po remíze 5:5 po predĺžení až v rozstrele 3:1 a po roku ho vystriedali na majstrovskom tróne.Slov-Matic prehrával po prvom polčase rozhodujúceho súboja 1:2, ale Martin Zdráhal a s 29 gólmi najlepší strelec ligy Peter Serbin sa postarali o obrat - 3:2. Na 3:3 vyrovnala Pinerola zásluhou Mareka Belaníka. Dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času mohol odvrátiť predĺženie Matúš Kyjovský, ktorý však trafil len do žrde. Všetko si hráč Fofa vynahradil v 38. sekunde predĺženia, keď stál na správnom mieste a v 45. minúte zvýšil Adam Zdráhal na 5:3. V druhej päťminútovke predĺženia však Pinerola po presných zásahoch Belaníka a Jozefa Halása poslala duel do rozstrelu. V ňom rozhodlo zaváhanie Patrika Zaťoviča v druhej sérii, za Slov-Matic svoje pokusy premenili Peter Haľko, Marek Bahna aj Dušan Rafaj.Slov-Matic sa sa už jedenástykrát v klubovej histórii stal slovenským futsalovým šampiónom a v novej sezóne bude reprezentovať v Lige majstrov.