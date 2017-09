Futsalisti SR prehrali v Trnave s Talianskom o tri góly

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

SLOVENSKO - Taliansko 1:4 (1:0)

Góly: 13. Doša - 24. Haľko (vlastný), 30. Ercolessi, 31. a 40. Merum da Silva. ŽK: Ercolessi



SR: Brndiar (Herko) – A. Zdráhal, Turek, Směřička, Hudek, Kozár, Haľko, Dóša, M. Zdráhal, Péchy, Drahovský, Hudaček, Ostrák

Taliansko: Miarelli (Molitierno) – Ercolessi, Romano, Leggiero, Schinina, Boaventura, Murilo Ferreira, Calderolli, Merum da Silva, De Oliveira, Fortini, Azzoni, Fusari

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 27. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v stredajšom prípravnom zápase v Mestskej športovej hale v Trnave s favorizovaným Talianskom 1:4, hoci po prvom polčase viedla zásluhou gólu Martina Došu.Pred dvoma dňami zverenci trénera Mariána Berkyho v rámci akcie Slovak Futsal Week podľahli úradujúcim majstrom Európy Španielom 2:3. Tí si v utorok poradili so "squadrou azzurra" 4:0.Pre Španielsko a Taliansko slúžili zápasy ako príprava na majstrovstvá Európy, ktoré sa začiatkom budúceho roka uskutočnia v slovinskej Ľubľane.Taliani mali od úvodných minút viac z hry, v 7. minúte strelu Calderolliho zneškodnil Brndiar. V 11. minúte sa k opakovaným pokusom dostal Merum da Silva, ale neuspel. Naopak, z následného brejku mohol zmeniť bezgólový stav M. Zdráhal, z uhla však minul bránu. V 13. minúte sa podarilo otvoriť skóre pohotovému Došovi, ktorý dorazil do bránky odrazenú loptu. Už o niekoľko desiatok sekúnd mohli hostia vyrovnať, lenže Brndiara zastúpil na čiare obetavý Turek a odkopol loptu do bezpečia. Taliani pritlačili, Brndiar však mal svoj deň a poradil si so všetkými nebezpečnými situáciami.V 24. minúte si strelu Romana zrazil do vlastnej brány Haľko - 1:1. Talianov vyrovnávajúci gól "nakopol", v dobrých šanciach sa ocitli Calderolli a Baron. V 29. minúte si M. Zdráhal nabehol na prihrávku do voľného priestoru, ale z mikrosúboja vyšiel víťazne taliansky brankár. O chvíľu platilo nedáš-dostaneš a to hneď dvojnásobne. Najskôr Ercolessi so šťastím prekonal Brndiara a po akcii na jeden dotyk zvýšil náskok hostí Merum da Silva - 1:3. Taliani valcovali, v 32. minúte Brndiar vytiahol bravúrny zákrok proti Fusarimu a udržal svoj tím nad vodou. Ten sa od 34. minúty rozhodol pre power play, ale v poslednej minúte ešte inkasoval štvrtý gól od Meruma da Silvu.