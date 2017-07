Fyzická a duševná pohoda ovplyvňujú kancelársku prácu. Ako ju navodiť?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júla (TASR) – Developeri a prenajímatelia, ktorí investujú do budovania kancelárií vytvárajúcich pohodu pre nájomcov, budú profitovať a tí, ktorí nebudú takto investovať, budú čeliť klesajúcim ziskom. Vyplýva to z aktuálnej správy realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield.Správa Well Work Place mapuje hlavné trendy, príležitosti a výzvy budúcnosti, ktorým čelia majitelia a nájomcovia komerčných kancelárskych priestorov pre rastúci dôraz na zdravie a vitalitu zamestnancov ako súčasti pracovného prostredia.uvádza sa v správe.Poradenská firma v nej tvrdí, že nehnuteľnosť, ktorá prináša duševnú pohodu, znamená aj pre prenajímateľov komerčnú výhodu a prinesie vyššie zisky.povedala autorka správy Sophy Moffat z výskumného tímu spoločnosti v EMEA.V budúcnosti sa podľa Cushman & Wakefield rozšíri počet konzultantov v oblasti duševnej pohody. Role pracovníkov riadenia ľudských zdrojov a správy zariadení, ktorí často pôsobia v podnikoch, budú nahradené manažérmi spoločenstiev využívajúcich analytické nástroje, inteligentné technológie a obchodné postupy efektivity, aby prispôsobili fyzické prostredie svojim obyvateľom.Poradenská firma očakáva, že duševná pohoda bude rozhodujúca pre prilákanie kvalitných nájomcov.opisuje.Zdravotnú kondíciu zamestnancov budú podľa správy predpovedať technológie. Na základe zdravotných programov v pracovnom prostredí sa bude dať predpovedať práceneschopnosť a budú sa tak riadiť medzery v oblasti ľudských zdrojov, ako aj náklady na zdravotnú starostlivosť zamestnancov v budúcnosti.píše sa v nej.