G. CSICSAI: Poľnohospodárska pôda nemôže byť investičná komodita

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Poľnohospodárska pôda sa nemôže vnímať ako investičná komodita. Uviedol to dnes na diskusnom podujatí - verejnom okrúhlom stole v Bratislave štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (nominant Most-Híd).Záujem rôznych investorov nakupovať pôdu, cenu pôdy zvyšuje, čo podľa neho sťažuje situáciu reálnym poľnohospodárom.upozornil.Nákup pôdnych celkov sa tak podľa neho stáva doménou domácich a zahraničných finančných skupín, ktoré spravidla disponujú rozsiahlymi finančnými zdrojmi.podčiarkol Csicsai.Prijatie ústavného zákona o ochrane pôdy by podľa štátneho tajomníka MPRV malo byť nevyhnutne spojené s vykonávacím zákonom, ktorý by konkretizoval podmienky ochrany pôdy.Podľa opozičného poslanca OĽaNO-NOVA Martina Fecka by sa štát mal lepšie starať o pôdu, pretože je základným výrobným prostriedkom na produkciu potravín.poznamenal Fecko.Verejný okrúhly stôl na tému pôdy organizuje Vidiecka platforma s podporou Agrárnej komory Slovenska, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Združenia mladých farmárov Slovenska a Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem a Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.