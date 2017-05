G.FELBERMAYR: Členské štáty EÚ chcú z brexitu vyťažiť pre seba

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. mája (TASR) - V členských krajinách EÚ sú evidentné tendencie, že z brexitu chcú vyťažiť maximum pre seba. Takáto logika môže viesť k tomu, že pri brexite prehrajú všetci. V rozhovore pre TASR to povedal Gabriel Felbermayr, nemecký ekonóm z Inštitútu ekonomických štúdií IFO.“ upozornil Felbermayr.Najhoršou alternatívou by bol takzvaný tvrdý brexit, keby neexistovala dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Veľkou Britániou. „konštatoval Felbermayr.V EÚ by naopak pre brexit vyhral sektor finančných, právnych alebo konzultačných služieb, no prehral by predovšetkým priemysel. „“ zdôraznil Felbermayr.Rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o brexite sa začnú až po britských predčasných voľbách, ktoré sa budú konať 8. júna. Prioritou na rokovaniach o brexite budú práva občanov, finančné vyrovnanie a dohoda o hraničnom režime, najmä v Írsku. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier predpokladá, že dostatočný pokrok v rokovaniach by mohli obe strany dosiahnuť na jeseň 2017. Potom by EÚ mohla začať rokovať s Londýnom o nastavení vzťahov po brexite, čo sa týka najmä budúcej podoby obchodných vzťahov. Plán EÚ počíta s uzavretím finálnej dohody v októbri 2018. Dátum skutočného brexitu bol stanovený na 29. marca 2019, ak sa dovtedy Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení dvojročného rokovacieho obdobia. Obdobie medzi októbrom 2018 a marcom 2019 by malo slúžiť na ratifikáciu vyrokovanej dohody oboma stranami.