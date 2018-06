G. Gál by mal v júni predstaviť nový zákon o justičnej štátnej službe

Na archívnej snímke minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zrejme predloží tento mesiac do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona o justičnej štátnej službe, aj keď je stále otázne jeho finančné krytie. Minister to uviedol na utorkovom (12.6.) stretnutí s médiami.Osobitný zákon, ktorý má zvýšiť motiváciu štátnych úradníkov na súdoch, pripravil rezort ešte pod vedením ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), do pripomienkovania mal pôvodne ísť začiatkom tohto roka, kedy sa uskutočnilo jeho predbežné pripomienkovanie. To sa napokon neudialo.vysvetlil Gál, ktorý sa podľa jeho slov spolieha na to, že vláda ráta s tým, že dôjde k zvýšeniu platov všetkých štátnych zamestnancov.Finančný dopad právnej normy minister nespresnil. Ráta sa však podľa neho s 30-percentným navýšením platov štátnych zamestnancov na súdoch.konštatoval.Ministerstvo v januári avizovalo, že sa pokúsi v návrhu nového zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva nastaviť platové triedy súdnych úradníkov tak, aby sa zvýšila motivácia pre vykonávanie profesií. Súčasne chce prepojiť koncepciu kariérneho rastu, justičného vzdelávania a odmeňovania.Osobitný zákon vzniká z dôvodu, že nový zákon o štátnej službe, účinný od 1. júna 2017, nie je možné v celom rozsahu aplikovať na špecifickú štátnu službu na súdoch.konštatoval. Opatrenia majú problém riešiť, súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení.Dlhodobým trendom je, že sudcovia by sa mali sústrediť len na veci, ktoré naozaj potrebujú právne znalosti sudcu, zdôraznilo ministerstvo. Filozofiou návrhu nového zákona má byť, žezamestnanci budú v uvedenom tíme akousisudcu, to znamená i výkonu súdnej moci. Právna úprava má tiež sprehľadniť súčasný legislatívny stav, keď vykonávanie štátnej služby vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov, probačných a mediačných úradníkov, justičných čakateľov a asistentov v súčasnosti definuje niekoľko rôznych právnych predpisov.Odborári vo februári 2015 zorganizovali jednodňový výstražný štrajk, ktorého cieľom bolo aj zlepšenie ich platového ohodnotenia. Odborový zväz Justície SR je odvtedy neustále v štrajkovej pohotovosti a čaká na výslednú podobu nového zákona. Exministerka Žitňanská presadila, aby mali súdni úradníci v prechodnom období plat zvýšený o 30-eurový mesačný príspevok. Ten mali dostávať aj v priebehu minulého roka.