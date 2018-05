G. Gál: Návrh zmien vo výbere ústavných sudcov predstaví budúci týždeň

Na snímke minister spravodlivosti Gábor Gál. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. mája (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predstaví návrh zmien vo výbere ústavných sudcov začiatkom budúceho týždňa. Informoval o tom novinárov s tým, že chce v tejto súvislosti zvolať tlačovú konferenciu.Rokovania v koalícii sa ešte natiahli, podľa Gála stále nie sú doriešené detaily finálneho návrhu, ktorý by mal ísť do medzirezortného pripomienkovania a v septembri do Národnej rady SR. Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z jeho celkovo 13 sudcov. V novom zložení bude pracovať do roku 2031.uviedol Gál v stredu (23.5.) po rokovaní vlády.upresnil.Zmeny budú zahŕňať aj novelu Ústavy SR, na ktorú sú potrebné i hlasy opozície. Gál potvrdil, že s ňou chce koalícia rokovať. Doteraz to podľa neho nemalo význam, kým nebola nájdená v tejto záležitosti zhoda v koalícii.deklaroval.Minister reagoval aj na výzvu 38 slovenských právnikov predstavenú v utorok (22.5.), ktorej súčasťou je aj návrh konkrétnych zmien vo výbere ústavných sudcov. Iniciatívu víta, návrh považuje za dobrý, pričom priblížil, že podobne vyzerala jedna z verzií, ktorú pripravilo jeho ministerstvo ešte pod vedením predošlej ministerky Lucie Žitňanskej (Most-Híd).ozrejmil. Čo konkrétne je z tohto návrhu neprijateľné, špecifikovať nechcel. Potvrdil však napríklad, že v koalícii neprešlo, aby hlasovanie o kandidátoch na ústavných sudcov bolo v parlamente verejné. S tým sa nestotožňuje ani on sám.vysvetlil minister s tým, že je to bežná prax aj vo svete. Gál tiež vylúčil, že by na zvolenie kandidátov mala byť v budúcnosti potrebná až ústavná väčšina 90-tich hlasov.Na nových kritériách výberu kandidátov na ústavných sudcov sa koalícia dohodla definitívne v utorok (22.5.). Výsledky naznačili lídri vládnych strán. Požadovaný vek kandidátov by sa mal zvýšiť zo súčasných 40 na 45 rokov, uvažuje sa o zakotvení povinnosti absolvovať justičnú, advokátsku alebo prokurátorskú skúšku, povinnosti ovládať aspoň jeden svetový jazyk a kandidáti by mali byť volení aspoň nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov NR SR. Takéto návrhy vo štvrtok kritizovali niektorí spoluautori výzvy právnikov a právničiek. Tí sa domnievajú, že neprinesú zvýšenie kvality Ústavného súdu.Súčasní a bývalí ústavní sudcovia, súčasní a bývalí sudcovia medzinárodných súdov, univerzitní akademici, sudcovia Najvyššieho súdu, advokáti a právnici zaoberajúci sa ústavným právom a neformálna a apolitická skupina právnikov navrhujú, aby bola v prvom kole na zvolenie za kandidáta potrebná ústavná väčšina 90 hlasov poslancov NR SR. Tiež zakotvenie požiadavky, že ústavný sudca musí byť bezúhonný, musí byť uznávaným odborníkom a musí svojim doterajším životom zaručovať, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne.Tiež však aj to, aby každý uchádzač mohol byť zapísaný do zoznamu kandidátov na základe vlastnej prihlášky a nebolo už potrebné, aby ho navrhol niektorý z obmedzeného okruhu oprávnených subjektov, aby sa skvalitnil proces ich vypočutia, zriadila dočasná komisia odborníkov, ktorá by poslancom pomáhala pri vypočutí, ale volajú napríklad aj po verejnom hlasovaní o kandidátoch.